Штутгартський десант на Eurosatory 2026: Mercedes-Benz та Daimler Truck показали на виставці "кузькіну мать"

Легковий та комерційний флот Mercedes-Benz відкрив експозицію німецьких брендів. Легендарний G-Клас, про представника якого редакція Авто24 писала на минулому тижні, прибув на виставку з перевіреним арсеналом: сходова рама, три 100-відсоткові блокування диференціалів, низька передача та кліренс до 241 мм.

Як йдеться в релізі виробника, його турбодизель Common Rail забезпечує запас ходу понад 600 км навіть на низькоякісному пальному чи гасі. Для цієї платформи вже створено понад 60 пакетів спецобладнання.

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Новий всюдихід Wolf 2 та версія 4.5 тонни

Німецький бренд продемонстрував універсал G 350 d із підвищеною повною масою до 4,5 тонни та корисним навантаженням понад 1 т. Модифікація отримала петлі для евакуації та транспортування гелікоптером, капот, по якому можна ходити, та вставки Run-flat для руху до 100 км із пробитими шинами.

Машина оснащена світломаскуванням, аварійним вимикачем EOSys та захистом від електромагнітних імпульсів. Практичним втіленням цієї платформи став Wolf 2 – новий командно-штабний автомобіль для Бундесверу, який першим у серії отримав цифрову радіосистему D-LBO.

Експозиція Mercedes-Benz сьогодні прославиться кількома дебютами, що привернуть увагу силовиків. Фото: Mercedes-Benz

Шасі для партнерів та дебют фургонів

Для виробників кузовів пропонується посилене шасі G 350 d (повна маса 4,9 т, навантаження понад 2 т) з розширеною колією та зчіпним пристроєм НАТО під 3,5-тонний причіп. Доступна версія без кабіни із бризкозахищеною приладовою панеллю.

У сегменті мікроавтобусів дебютував Sprinter 4x4 із повною масою до 5,5 т. Його 2-літровий дизель на 140 кВт працює з автоматом, а заводська система відбору потужності дозволяє живити радари та ІТ-системи.

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Також показали мілітарний Vito для військової поліції – з пневмопідвіскою, всюдихідними шинами, кріпленнями для зброї та камуфляжем.

Окремою прем'єрою у співпраці з Tytan Technologies став унікальний протидронний комплекс, що поєднує G-Клас та Sprinter.

Важка лінійка, ППО та роботи від Daimler Truck

Компанія Daimler Truck розширює оборонне портфоліо завдяки перевіреним платформам, які здатна випускати сотнями одиниць на день, поєднуючи їх із надбудовами стратегічних партнерів.

Кожна з моделей матиме кілька модифікацій під різні логістичні, інженерні, медличні та бойові операції. Фото: Daimler Truck

Монстри лінійки Arocs

Вершиною важкого сегмента став прототип Arocs 4463AK 8x8/4 – важкий тягач із повною сполучною масою до 250 тонн для евакуації бронетехніки. Він отримав подвійну лебідку HPC по 25 т, центральну підкачку шин та бронекабіну від KNDS із балістичним і протимінним захистом, системою фільтрації ХБРЯ та бойовим модулем.

Інша модель – Arocs 2736A 6x6 з гаковим навантажувачем HIAB MULTILIFT, створена для миттєвої зміни місійних контейнерів.

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Розумні всюдиходи Zetros

Сімейство Zetros (див. відео внизу) перетворилося на мобільні бойові платформи. Позашляховик Zetros 3848A 8x8 з керованою задньою віссю несе комплекс ППО та боротьби з БПЛА SKYTHUNDER 300 від Valhalla. Він укомплектований радарами HENSOLDT, кулеметом Dillon Aero, гармати Bushmaster від Northrop Grumman та ракетами від Arnold Defense.

Модель Zetros 2648A 6x6 постачається для армії Франції в межах програми PL6T: вона обладнана портами для розвідувальних дронів Quantum Systems. А легший Zetros 2048A 4x4 отримав бойову станцію SARP від ASELSAN та систему від Helsing для запуску рою баражуючих боєприпасів HX-2.

Підрозділ Daimler Truck Defence представлено як важкими чотиривісними тягачем Arocs й капотником Zetros з системою Valhalla SKYTHUNDER 300, так і двовісним Unimog з кузовом швидкої допомоги та іншими моделями. Фото: Daimler Truck

Евакуація та безпілотні системи

Медичний напрямок представив легендарний Unimog U 5023 із кузовом WAS, здатний перевозити 4 поранених на ношах. Машина адаптована до екстремальних умов, має зимовий пакет та долає брід до 1200 мм.

Також показали полегшене модульне шасі FGA 14.8 із портальними мостами для захищених кузовів.

Головним технологічним сюрпризом став GEREON (від ARX Robotics) – безпілотний наземний робот (UGV) вантажопідйомністю до 500 кг, який може керуватися автономно для автоматизації логістики на передовій.