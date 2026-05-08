Швеція підсилює українські аеродроми спецтехнікою: це важливо і для F-16, і для майбутніх Gripen

Після появи в Україні винищувачів F-16 питання технічного стану аеродромів стало ще критичнішим. Сучасні західні літаки значно чутливіші до якості покриття злітних смуг, сторонніх предметів та оперативності обслуговування.

Саме тому країни-партнери дедалі частіше передають Україні не лише озброєння, а й інженерну та аеродромну техніку. Про транспортний транш шведів саме в сегментів машин аеродромного обслуговування йдеться у релізі Міноборони.

Готується ґрунт під Gripen

Передача спецтехніки збіглася у часі з переговорами про можливі поставки шведських винищувачів Gripen.

Раніше під час зустрічі представників оборонних відомств України та Швеції сторони обговорювали підготовку майбутніх контрактів щодо цих літаків.

Gripen вважається одним із найкраще адаптованих винищувачів для роботи в умовах загрози ракетних ударів. Шведська концепція передбачає експлуатацію літаків навіть із тимчасових або резервних аеродромів, включно з короткими смугами та дорожніми ділянками, і навіть з автомагістралей.

Для чого потрібна ця техніка

Нова техніка дозволяє:

оперативно очищати та обслуговувати злітно-посадкові смуги;

підтримувати аеродроми у готовності 24/7;

забезпечувати безпечні злети й посадки;

гарантувати безперервну роботу бойової авіації навіть у складних погодних умовах.

Фактично йдеться про комплекс всесезонних машин, без яких сучасна військова авіація не може працювати у постійному режимі. Це можуть бути як підмітальні, снігоочисні, компресорні, пожежні машини, так і паливозаправники, автовишки тощо.

Що ще чекаємо від країни-союзниці

Окрім аеродромної техніки, Швеція також готує новий пакет військової допомоги. До нього мають увійти системи ППО, радари Saab, засоби РЕБ, безпілотники, включно з deep strike-дронами, підтримка українського оборонно-промислового комплексу.