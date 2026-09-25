Не встигнеш до туалету: Geely показала зарядку, яка заливає 70% батареї всього за 4 хвилини

ФОТО: Geely|
Geely Galaxy M7 PHEV
Як повідомляє видання Carscoops, нова технологія Geely Smart Charging працює в тандемі зі штучним інтелектом. Систему розробили спільно з компанією StepFun, і вона вже успішно пройшла випробування на серійних моделях Lynk & Co 01 та Zeekr 001.
Якщо зарядка до 70 відсотків займає менше п'яти хвилин, то повний цикл від 10 до 97 відсотків триває лише 8 хвилин і 40 секунд. Це означає, що зупинка на трасі для власників таких електрокарів тепер нічим не відрізнятиметься від звичайної заправки бензинового авто.
Заряджати батарею на такій шаленій швидкості – серйозний виклик через ризик перегріву. Саме тут у гру вступають розумні алгоритми, які заздалегідь прогнозують температуру осередків та миттєво коригують потужність. Додатково охолодженню сприяє нове покоління батарей Ultra Short Blade Battery, які самі по собі знижують нагрів на 10 відсотків.
Битва гігантів
- Своїми цифрами Geely відверто перевершує нещодавній анонс від BYD. Їхня система Flash Charging видає 1500 кВт і заряджає авто до 70 відсотків за п'ять хвилин, що тепер виглядає як друге місце у цій технологічній гонці.
- Втім, як уже повідомлялося раніше, BYD має величезну перевагу в інфраструктурі. Лише за останні пів року вони встановили понад 10 тисяч надшвидких станцій у Китаї, а до кінця року планують подвоїти цю цифру.
- Більше того, конкурент активно готується до світової експансії. До квітня наступного року BYD планує розгорнути 6 тисяч терміналів у Європі, Великій Британії, на Близькому Сході та в Австралії, тож Geely доведеться добряче попрацювати, щоб наздогнати суперника не лише в лабораторіях, а й на реальних дорогах.