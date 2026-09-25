Не встигнеш до туалету: Geely показала зарядку, яка заливає 70% батареї всього за 4 хвилини

Як повідомляє видання Carscoops, нова технологія Geely Smart Charging працює в тандемі зі штучним інтелектом. Систему розробили спільно з компанією StepFun, і вона вже успішно пройшла випробування на серійних моделях Lynk & Co 01 та Zeekr 001.

Якщо зарядка до 70 відсотків займає менше п'яти хвилин, то повний цикл від 10 до 97 відсотків триває лише 8 хвилин і 40 секунд. Це означає, що зупинка на трасі для власників таких електрокарів тепер нічим не відрізнятиметься від звичайної заправки бензинового авто.

Заряджати батарею на такій шаленій швидкості – серйозний виклик через ризик перегріву. Саме тут у гру вступають розумні алгоритми, які заздалегідь прогнозують температуру осередків та миттєво коригують потужність. Додатково охолодженню сприяє нове покоління батарей Ultra Short Blade Battery, які самі по собі знижують нагрів на 10 відсотків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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