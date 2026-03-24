Сім тисяч євро на "квиток" за кордон: на Прикарпатті викрили схему втечі до Румунії

За даними слідства, 62-річний мешканець Косова разом зі спільником організував незаконний “трансфер” до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.

Як повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, вартість таких послуг становила 7 тисяч євро з людини.

Зловмисники знаходили охочих виїхати за кордон та надавали їм детальні інструкції: як обійти блокпости, уникнути контролю та безпечно дістатися до прикордонної зони.

Затримання під час "трансферу"

У середині березня 2026 року підозрювані знайшли чергового "клієнта" – 27-річного жителя Надвірнянського району.

Чоловіка зустріли на залізничному вокзалі в Івано-Франківську, після чого повезли автомобілем у напрямку Верховини. Дорогою він встиг передати обумовлену суму.

Втім, завершити поїздку не вдалося – правоохоронці затримали їх у селищі Делятин (див. деталіу відео колег з Івано-Франківського обласного телебачення нижче).

Підозра і запобіжний захід

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Хто розслідує справу

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Івано-Франківської області. Оперативний супровід забезпечують прикордонники 27-го загону імені героїв Карпатської Січі.

Як зазначають правоохоронці, боротьба з подібними схемами триває, адже попит на незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану залишається високим.