Сюрприз на кордоні: 62-річний водій намагався виїхати на Toyota, яку з 2022-го року шукав Інтерпол

Як повідомляє 7-й прикордонний Карпатський загін, інцидент трапився під час стандартної перевірки документів на автівку, що прямувала на виїзд з України. Саме в цей момент спрацювала база даних міжнародної поліції, заблокувавши подальший рух машини.

З'ясувалося, що правоохоронні органи Грецької Республіки марно шукали цей японський кросовер ще з вересня 2022 року. Весь цей час машина перебувала на обліку як викрадений автотранспорт, поки не "спливла" на українському пункті пропуску Нижанковичі.

Перепродана й офіційно зареєстрована

За кермом проблемної іномарки перебував 62-річний житель Запоріжжя, для якого ця поїздка закінчилася спілкуванням зі слідчими. Охоронці кордону оперативно зв'язалися з Укрбюро Інтерполу в Києві, де офіційно підтвердили статус розшуку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

В короткому релізі модель не вказана, але з фото виразно видно риси, притаманні кросоверу Toyota C-HR. Ця модель доволі поширена в Європі, має гарний рейтинг і доволі часто стає предметом злодійського замаху.

Колись ввезена через кордон й зареєстрована в Україні Toyota роками їздила нашими дорогами, але до Європи повернутися не змогла – крадена. Фото: Держприкордонслужба

Після оформлення всіх необхідних паперів виявлений транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції. Тепер правоохоронцям доведеться з'ясувати, як саме крадене авто потрапило до рук українського пенсіонера.

Не перший випадок на кордоні

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, українці нерідко стають жертвами або учасниками схем із викраденими авто. Нещодавно у Варшаві накрили ціле угруповання, яке крало машини прямо з парковок за допомогою евакуатора, і серед затриманих також виявився наш співвітчизник.

Крім того, пункти пропуску регулярно стають місцем викриття куди більш зухвалих злочинів. Раніше прикордонники зупинили санітарний фургон Renault, який замість пацієнтів був під зав'язку набитий бойовою зброєю та нелегальними пасажирами.