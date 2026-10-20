Сів за кермо фури, незважаючи на заборону суду: що загрожує у Польщі українському водієві

Як повідомляє управління Policja Chełm, інцидент стався на національній трасі DK 12 у гміні Дорогуськ. Чоловік впевнено прямував у бік прикордонного переходу, коли його вантажівку DAF зупинили для стандартної перевірки.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що керманич взагалі не мав права сідати за кермо. Правоохоронці виявили в базі даних, що щодо нього діє сувора заборона суду на керування будь-якими транспортними засобами.

Поліцейські одразу висунули водієві звинувачення у невиконанні рішення суду.

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"Згідно з чинним законодавством, іноземці, які порушують правила, повинні рахуватися не лише з кримінальною відповідальністю, але й з можливістю депортації, – наголосили у польському відомстві.

Суворі реалії польських доріг

Для українських водіїв цей випадок є черговим нагадуванням про те, що європейська правоохоронна система не прощає ігнорування законів.

В цьому ж випадку водій може отримати депортацію з забороною в'їзду до Польщі та інших країн Шенгенської зони упродовж п'яти років. Але це в кращому випадку. Зазвичай за таке порушення вироком суду передбачено реальний строк ув'язнення за ґратами до п'яти років.