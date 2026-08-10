Скільки танків залишилося в ЗСУ: західні експерти підрахували втрати Abrams, Leopard, Challenger та інших

Йдеться саме про підтверджені втрати у відкритих джерелах, тому реальна кількість пошкоджених або виведених із бою машин може відрізнятися.

Втім вважати це остаточною статистикою не варто, оскільки йдеться про дослідження з аналітичними припущеннями, побудованими на повідомленнях та підрахунках з різних джерел, на що спирається, посилається та про що попереджає профільний ресурс defence24.pl.

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Abrams: із 82 танків залишилося близько 57

Україна отримала 33 M1A1SA-UKR від США та 49 M1A1AIM від Австралії – загалом 82 Abrams.

За оцінкою експертів, 25 танків були втрачені, з них:

10 машин повністю знищені;

15 пошкоджені та залишені на полі бою;

5 із покинутих танків росіянам вдалося евакуювати.

Таким чином, близько 57 Abrams можуть залишатися в строю, тобто десь приблизно 70% від отриманої кількості.

Експерти зазначають, що саме танки Abrams демонструють одні з найкращих показників живучості екіпажу серед західних танків, переданих Україні.

Переданий урядом Австралії бойовий танк M1A1AIM з українським комплектом решітчастих та сітчастих антидронових екранів. Фото: 160-та окрема механізована бригада

Leopard 1A5: втрачено майже чверть

Україна отримала приблизно 135 Leopard 1A5. Втрати оцінюються у 35 машин, з яких 26 знищені та 9 пошкоджені. Тобто десь майже 100 танків залишаються в строю.

Цікава деталь: росіяни не змогли або не стали евакуювати жодного Leopard 1A5 як трофей. Одна з причин – застаріла конструкція та слабший бронезахист цього танка.

Leopard 2A4: залишилося близько 49 машин

З приблизно 74 переданих Leopard 2A4 втрачено або пошкоджено 25. З цієї кількості 21 танк знищений, три покинуті після пошкоджень й один захоплений росіянами.

Танк Leopard 2A4 на озброєнні Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Отже, близько 49 Leopard 2A4, або дві третини отриманих машин, можуть залишатися в робочому стані українського війська.

Основною проблемою цієї версії вважають уже не найсучасніший бронезахист.

Leopard 2A6: половина парку ще може бути в строю

Україна отримала 21 Leopard 2A6. Зафіксовані втрати становлять 10 машин. У цій статистиці 7 одиниць знищені, дві – пошкоджені, одна машина захоплена ворогом.

Таким чином, десь 11 Leopard 2A6 можуть залишатися на озброєнні. Попри значно вищі характеристики порівняно з Leopard 2A4, ці танки також вразливі до сучасних засобів ураження, зокрема FPV-дронів.

Відремонтований у Литві український Leopard 2A6. Фото: литовський MOD/X

Strv 122: найважчі втрати у відсотках

Швеція передала Україні лише 10 танків Strv 122A – найкраще захищену версію Leopard 2 серед отриманих Україною.

Що в підсумку:

2 знищені;

5 пошкоджені;

2 захоплені росіянами.

Тобто 9 із 10 машин зазнали того чи іншого ураження. У строю потенційно може залишатися лише один танк.

Танк Strv 122A має динамічний захист "Контакт-1", але цього в сучасній війні з дошкульними FPV-дронами вже замало. Фото: 21-ша механізована бригада

Водночас це один із найкращих прикладів живучості західної бронетехніки: значна частина машин після уражень не була знищена.

Challenger 2: лише дві підтверджені втрати

Велика Британія передала Україні 14 Challenger 2. За даними експертів, два танки були знищені, тобто близько 14% парку.

Однак проблема Challenger 2 полягає не лише у бойових втратах. Дефіцит запасних частин та специфічних боєприпасів ускладнює експлуатацію цих машин, тому їхня фактична присутність на передовій може бути обмеженою.

PT-91 Twardy: близько 48 машин можуть залишатися

Польща передала Україні приблизно 60 PT-91 Twardy. У цій позиції зафіксовано 12 втрат, з яких 10 танків знищені повністю, а два -2 пошкоджені.

Отже, близько 48 машин можуть залишатися в строю. Модернізовані танки сімейства Т-72 показали непогану живучість у бойових умовах.

M-55S: більшість машин збереглася

Словенія передала Україні 28 модернізованих M-55S на базі Т-55. Втрачено близько 5 танків, тобто понад 80% машин потенційно залишаються в строю.

Через застарілу конструкцію M-55S використовуються переважно як машини вогневої підтримки, а не як основні танки для прямого бою.

Передані Україні танки М-55S є глибокою модернізацією радянського Т-55. На українському фронті вони довели: є ще порох у порохівницях. Фото: Slovenska vojska

Що показують ці цифри?

Головний висновок експертів – західні танки загалом демонструють високу живучість, особливо коли йдеться про захист екіпажу.

Найкраще у цьому плані показують себе Abrams та добре захищені Strv 122. Водночас навіть сучасна броня не гарантує танку виживання на сучасному полі бою.



Головні проблеми – дрони та міни

Однією з найбільших загроз для танків стали FPV-дрони з кумулятивними боєголовками. Особливо вразливими є менш захищені ділянки бронетехніки, для яких традиційна броня не завжди забезпечує достатній захист.

Друга проблема – мінування. Навіть якщо танк не знищується, підрив на міні може знерухомити машину, після чого вона стає легкою ціллю для подальших атак.

Тому головний висновок із цієї статистики простий: на сучасній війні виживання танка залежить не лише від товщини його броні, а й від розвідки, дронів, засобів протимінного захисту, ремонту та можливості швидко евакуювати пошкоджену машину.