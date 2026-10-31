Скільки треба заробляти, щоб купити авто в Україні та країнах ЄС: порівняння

Таке порівняння зробив Інститут досліджень авторинку. Для України взяли середню зарплату за серпень 2026 року - 31 892 грн, а для ЄС - останній доступний показник Eurostat за 2024 рік: у середньому 39 800 євро на рік для працівника з повною зайнятістю, або приблизно 3317 євро на місяць.

Це не означає, що європеєць купить авто за три місяці

Порівняння із зарплатою не варто сприймати буквально. Ніхто не відкладає на машину весь місячний дохід, адже є витрати на житло, харчування, комунальні послуги та інші потреби.

Цей показник потрібен передусім для того, щоб зрозуміти масштаб покупки. Якщо машина коштує три середні зарплати, вона є значно доступнішою, ніж коли її ціна дорівнює майже шістнадцяти доходам.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Саме тому однакові €10 000 у Німеччині, Франції чи Україні зовсім не означають однакового фінансового навантаження для покупця.

Для українця €10 000 - це вже серйозна покупка

За курсом НБУ на 24 жовтня 10 тисяч євро відповідали приблизно 504 тисячам гривень. За середньої зарплати 31 892 грн це і дає близько 15,8 місячного доходу.

На практиці саме такий бюджет дуже близький до масового українського вторинного ринку. Auto24 вже розбирав, які автомобілі реально можна купити до $10 000 у 2026 році, і в цьому сегменті вибір переважно складається з машин віком 10-15 років.

Тобто для українського покупця сума, яка дорівнює приблизно шістнадцяти середнім зарплатам, часто означає не новий автомобіль, а вже добре вживаний Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Mazda 6, Nissan Qashqai або Toyota RAV4 старших поколінь.

Медіанна вживана машина теж коштує понад рік зарплат

За зрізом AUTO.RIA на 20 жовтня 2026 року медіанна ціна вживаного легковика становила близько $9500. У гривневому еквіваленті це приблизно 428 тисяч грн, або близько 13,4 середньої зарплати.

Понад половина оголошень при цьому коштувала дешевше $10 000, а 80% - дешевше $20 000. Саме цей ціновий діапазон і формує основний український ринок.

Auto24 нещодавно аналізував пропозицію вживаних автомобілів, де медіанна ціна залишалася близькою до 9-10 тисяч доларів, а старі масові моделі продовжували домінувати серед оголошень.

Саме тому українці значно частіше купують вживані авто

Різниця між ринком нових і вживаних машин добре пояснюється саме доступністю.

У першому кварталі 2026 року українці придбали близько 15,4 тисячі нових легковиків і понад 50 тисяч вживаних імпортованих машин. Тобто лише цей сегмент вторинки був більш ніж утричі більшим за новий ринок.

Auto24 порівнював нові та вживані автомобілі в Україні, і статистика добре показує, що для більшості покупців саме секонд-хенд залишається головним способом отримати машину потрібного класу за доступні гроші.

З новими автомобілями різниця ще більша

За даними дослідження, медіанна ціна нового автомобіля в активній українській пропозиції становила близько $38 254, або приблизно 1,72 млн грн.

Це вже близько 54 середніх українських зарплат. Навіть якщо купувати автомобіль у кредит і внести 30% першого внеску, потрібно мати близько 517 тисяч грн, що дорівнює приблизно 16 середнім зарплатам.

Іншими словами, сам перший внесок за типовий новий автомобіль може коштувати українцеві приблизно стільки ж, скільки весь вживаний автомобіль за €10 000.

Європейцю простіше не лише через вищу зарплату

У ЄС різницю створює не тільки рівень доходів. Значно доступнішими залишаються кредит і лізинг, тому покупець частіше оцінює автомобіль через щомісячний платіж, а не через повну суму, яку потрібно мати на руках.

За даними Eurostat, середня річна зарплата працівника з повною зайнятістю у ЄС у 2024 році становила €39 800, або приблизно €3317 на місяць.

Автомобіль за €10 000 дорівнює лише трьом таким доходам. Навіть якщо людина не має всієї суми одразу, значно нижчий відсоток за кредитом робить фінансування менш болючим.

Кредит в Україні сильно збільшує кінцеву ціну

Інститут навів простий ілюстративний розрахунок для кредиту на €10 000 строком на три роки.

За ставкою близько 29% річних, яка характеризувала загальний рівень нового кредитування домогосподарств в Україні, щомісячний платіж становив би приблизно €420, а загальна виплата - понад €15 тисяч.

За ставкою близько 7,9%, яка використовувалася для порівняння зі споживчими кредитами в єврозоні, загальна виплата виходить приблизно €11,3 тисячі.

Це не пряме порівняння конкретних автокредитних продуктів, адже реальні умови залежать від першого внеску, страховки, строку та банку. Але різниця добре показує, чому дешевше фінансування робить автомобіль доступнішим навіть без зміни його початкової ціни.

В Україні банки теж поступово спрощують сам процес оформлення. Auto24 нещодавно писав про сервіс АвтоКлік від ПриватБанку, де кредит на новий автомобіль можна оформити онлайн у Приват24. Проте цифровий процес сам по собі не вирішує головної проблеми - високої вартості позикових грошей.

Скільки реально потрібно відкладати

Якщо людина може відкладати на автомобіль лише 20% зарплати, умовні 15,8 зарплати перетворюються вже приблизно на 79 місяців накопичення, тобто понад шість років.

Для середнього працівника ЄС ті самі три зарплати за аналогічного підходу означали б близько 15 місяців.

Звичайно, це лише математична модель, адже в реальному житті люди продають попередню машину, мають заощадження, додаткові доходи або користуються кредитами. Проте саме таке порівняння добре показує, чому однакова ціна в євро відчувається зовсім по-різному.

Ціна автомобіля - лише початок

Навіть якщо грошей вистачило на саму машину, після купівлі витрати не закінчуються. Потрібно врахувати страхування, пальне або заряджання, планове обслуговування, шини та можливі ремонти.

Тому автомобіль за €10 000, який уже вимагає дорогого ремонту коробки передач або двигуна, може виявитися менш доступним, ніж машина за €12 000 у кращому стані.

Саме тому реальну доступність варто рахувати не лише кількістю зарплат у ціні автомобіля, а й тим, скільки грошей залишатиметься після його купівлі на нормальну експлуатацію.

Чому різниця між Україною та ЄС така показова

Порівняння €10 000 із середньою зарплатою не є рейтингом рівня життя і не показує, скільки місяців реально потрібно працювати без інших витрат. До того ж для України використані дані за серпень 2026 року, а для ЄС - останній доступний гармонізований показник Eurostat за 2024-й.

Проте співвідношення добре пояснює структуру двох авторинків. В Україні навіть відносно недорогий вживаний автомобіль коштує понад рік середніх доходів, тому ринок тяжіє до старших машин і покупок за накопичені кошти.

У ЄС та сама машина коштує лише кілька середніх зарплат, а дешевші кредити й розвинений лізинг ще більше полегшують регулярну заміну автомобіля.

Саме тому запитання "скільки коштує автомобіль?" без прив'язки до доходу дає лише половину відповіді. Значно цікавіше запитати, скільки місячних зарплат потрібно віддати, щоб його купити.

Методологія: для України використана середня зарплата за серпень 2026 року - 31 892 грн. Для ЄС використано середню річну зарплату працівника з повною зайнятістю за 2024 рік за методологією Eurostat - €39 800. Показники наведені до оподаткування та належать до різних періодів, тому порівняння показує лише масштаб доступності покупки, а не загальний рівень добробуту.