Скільки у Виноградові жінка взяла з чоловіка за послугу перевезення за кордон

ФОТО: 27-й прикордонний загін ім. героїв Карпатської Січі|
Жінка була організатором, консультантом, касиром і водієм трансферу, але все це вже в минулому
На Вінниччині затримали 41-річного чоловіка, який, за даними слідства, мав перевезти клієнта до одного з обласних центрів поблизу кордону.
Водій Mercedes-Benz зустрів чоловіка та під час поїздки інструктував його, як ховатися в салоні автомобіля у разі перевірки на блокпостах. Далі "клієнта" мали доставити на Закарпаття для перетину кордону поза пунктами пропуску.
Перераховані купюри та автомобіль вилучено, але їх подальшу долю має вирішити суд. Фото: витяг з карної справи
Загальна вартість трансферу становила $8000. Частину грошей перерахували організатору на банківський рахунок і криптогаманець. Під час подальшої зустрічі у Вінниці правоохоронці затримали виконавця та вилучили автомобіль і три телефони.
На Закарпатті зафіксовано інший епізод. Там 30-річна мешканка області, як зазначає слідство, за €6000 мала допомогти військовозобов’язаному незаконно потрапити до Румунії через річку Тиса.
Чоловіка мали зустріти в Мукачеві, доставити до Виноградова та поселити в готелі. Там жінка провела інструктаж щодо переходу кордону й отримала обумовлені кошти. Після передачі грошей її затримали правоохоронці.
Арифметика підрахунку за послугу проста – на стильному ліжку по десять купюр у кожному з шести рядків. Рахуйте. Фото: 27-й прикордонний загін ім. героїв Карпатської Січі
Стаття 332 КК України стає популярною
В обох справах фігурантам повідомили про підозру за ст. 332 КК України. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схем.
Відповідно до Конституції, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.