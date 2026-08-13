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Скільки у Виноградові жінка взяла з чоловіка за послугу перевезення за кордон

Викрито одразу два епізоди незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. В обох випадках фігуранти за відповідну плату організовували трансфер із Вінниці та Закарпаття до прикордонних районів. Щоправда, послуги трохи відрізнялися за змістом.
Як на переправленні військовозобов’язаних за кордон заробляють чоловіки та жінки

ФОТО: 27-й прикордонний загін ім. героїв Карпатської Січі|

Жінка була організатором, консультантом, касиром і водієм трансферу, але все це вже в минулому

Валентин Ожго
logo13 серпня, 08:08
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На Вінниччині затримали 41-річного чоловіка, який, за даними слідства, мав перевезти клієнта до одного з обласних центрів поблизу кордону.

Водій Mercedes-Benz зустрів чоловіка та під час поїздки інструктував його, як ховатися в салоні автомобіля у разі перевірки на блокпостах. Далі "клієнта" мали доставити на Закарпаття для перетину кордону поза пунктами пропуску.

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Перераховані купюри та автомобіль вилучено, але їх подальшу долю має вирішити суд. Фото: витяг з карної справи

Загальна вартість трансферу становила $8000. Частину грошей перерахували організатору на банківський рахунок і криптогаманець. Під час подальшої зустрічі у Вінниці правоохоронці затримали виконавця та вилучили автомобіль і три телефони.

На Закарпатті зафіксовано інший епізод. Там 30-річна мешканка області, як зазначає слідство, за €6000 мала допомогти військовозобов’язаному незаконно потрапити до Румунії через річку Тиса.

Чоловіка мали зустріти в Мукачеві, доставити до Виноградова та поселити в готелі. Там жінка провела інструктаж щодо переходу кордону й отримала обумовлені кошти. Після передачі грошей її затримали правоохоронці.

Арифметика підрахунку за послугу проста – на стильному ліжку по десять купюр у кожному з шести рядків. Рахуйте. Фото: 27-й прикордонний загін ім. героїв Карпатської Січі

Стаття 332 КК України стає популярною

В обох справах фігурантам повідомили про підозру за ст. 332 КК України. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схем.

Відповідно до Конституції, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.

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