Скільки у Виноградові жінка взяла з чоловіка за послугу перевезення за кордон

На Вінниччині затримали 41-річного чоловіка, який, за даними слідства, мав перевезти клієнта до одного з обласних центрів поблизу кордону.

Водій Mercedes-Benz зустрів чоловіка та під час поїздки інструктував його, як ховатися в салоні автомобіля у разі перевірки на блокпостах. Далі "клієнта" мали доставити на Закарпаття для перетину кордону поза пунктами пропуску.

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Перераховані купюри та автомобіль вилучено, але їх подальшу долю має вирішити суд. Фото: витяг з карної справи

Загальна вартість трансферу становила $8000. Частину грошей перерахували організатору на банківський рахунок і криптогаманець. Під час подальшої зустрічі у Вінниці правоохоронці затримали виконавця та вилучили автомобіль і три телефони.

На Закарпатті зафіксовано інший епізод. Там 30-річна мешканка області, як зазначає слідство, за €6000 мала допомогти військовозобов’язаному незаконно потрапити до Румунії через річку Тиса.

Чоловіка мали зустріти в Мукачеві, доставити до Виноградова та поселити в готелі. Там жінка провела інструктаж щодо переходу кордону й отримала обумовлені кошти. Після передачі грошей її затримали правоохоронці.

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Стаття 332 КК України стає популярною

В обох справах фігурантам повідомили про підозру за ст. 332 КК України. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схем.

Відповідно до Конституції, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.