Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, до них регулярно звертаються підлітки з проханням дозволити здати правила дорожнього руху заздалегідь. Юнаки та дівчата хочуть зекономити час, щоб у день свого повноліття прийти лише на практичний іспит і одразу отримати посвідчення водія.

Проте законодавство України своєрідно регламентує вікові рамки для кожної категорії транспорту. Для найпопулярнішої категорії В, яка дає право керувати легковиками, процес офіційного тестування стартує лише з 18 років.

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Як правильно організувати процес

Щоб отримати посвідчення водія офіційнм шляхом, варто діяти за чітким алгоритмом. Спочатку ви опановуєте теорію, потім успішно складаєте комп'ютерний тест у сервісному центрі, і лише після цього рушаєте до акредитованої автошколи на уроки водіння.

Для допуску до іспитів доведеться зібрати базовий пакет документів. Знадобиться паспорт із відміткою про реєстрацію, ідентифікаційний код та чинна медична довідка, яка підтверджує придатність до керування авто.

Забронювати талончик на тестування можна онлайн через Е-Запис або в офіційних мобільних застосунках. Система дозволяє обрати час на 21 день вперед, що зручно для планування свого графіка.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі активізувалися аферисти, які пропонують купити водійське посвідчення без іспитів. Шахраї створюють фейкові сайти, виманюють гроші та персональні дані, а натомість надсилають шматок пластику, якого не існує в базі Дія.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, адміністратори МВС часто відмовляють у наданні послуг через банальну неуважність громадян. Найпоширеніші причини відмов – це прострочені паспорти, відсутність оригіналів або розбіжності в прізвищах після одруження.