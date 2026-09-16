26-річний Skoda Octavia з пробігом 27 тисяч кілометрів продають у Черкасах: яка ціна

Skoda Octavia A5
У Черкасах продають Skoda Octavia A5 2010 року, яка за 16 років проїхала лише 27 тис. км. За автомобіль із бензиновим двигуном 1.6 MPI та механічною коробкою передач просять $9876 пише topgir.com.ua.
Skoda Octavia майже не експлуатували взимку
Автомобіль має лише одного власника, який придбав його новим в офіційному українському автосалоні. За словами продавця, Skoda Octavia переважно використовувалася для поїздок на дачу, а решту часу зберігалася в сухому підземному гаражі. Взимку автомобіль не експлуатували.
Продавець наголошує, що пробіг оригінальний, і готовий надати машину для перевірки на будь-якому СТО в Черкасах.
Skoda Octavia оснащена атмосферним бензиновим двигуном 1.6 MPI потужністю 102 к.с. та механічною коробкою передач. Газобалонне обладнання на автомобіль ніколи не встановлювали.
Комплектація Skoda Octavia
Ліфтбек має комплектацію Ambiente+. До її оснащення входять кондиціонер, електропакет та підігрів передніх сидінь.
Серед додаткового обладнання — механічний замок коробки передач, задні динаміки та підкрилки.
За словами продавця, технічний стан двигуна, коробки передач і підвіски близький до нового.
Водночас кузов не повністю зберіг заводське лакофарбове покриття. В оголошенні вказані підфарбовані елементи, дрібні подряпини та невелика вм’ятина на бампері.
Причиною продажу власник називає переїзд в іншу країну. Автомобіль можна оглянути в Черкасах за попередньою домовленістю.