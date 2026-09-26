Скручений пробіг виявили після купівлі автомобіля: куди звертатися в Україні, щоб покарали продавця

Нове дослідження carVertical, проведене серед майже 7800 водіїв із 18 європейських країн, показало, що 75,8% опитаних не знають, куди повідомляти про автомобіль зі скрученим пробігом. Ще 87,3% не впевнені, що змогли б повернути витрачені на таку машину гроші.

Третина покупців уже стикалася зі скрученим пробігом

Майже третина учасників опитування, або 30,3%, особисто купували машину з підробленим пробігом чи мають знайомих, які потрапляли в таку ситуацію. Ще 31,8% не впевнені, чи траплялися такі випадки, і лише 38% відповіли, що не стикалися з ними ані особисто, ані через знайомих.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ці показники не варто безпосередньо порівнювати з часткою автомобілів, у яких справді виявили втручання в одометр. Опитування охоплює життєвий досвід людей, іноді пов’язаний із кількома машинами, тоді як статистика звітів стосується конкретних перевірених транспортних засобів.

За даними Індексу прозорості carVertical за 2025 рік, ознаки маніпуляцій із пробігом мали 9,46% автомобілів, перевірених користувачами сервісу в Україні. Середня величина виявленого скручування становила 92 393 кілометри, а Україна посіла 25-те місце у рейтингу прозорості ринку вживаних машин.

Навіть така різниця в пробігу суттєво впливає на ціну. Раніше Auto24 розповідав, чому через скручений одометр український покупець у середньому переплачує за автомобіль понад 10%.

Чому скручений пробіг важко довести

В Україні немає окремої статті, яка встановлювала б відповідальність саме за зміну показників автомобільного одометра. Сам факт того, що пробіг автомобіля став меншим, ніж у старих сервісних або страхових записах, ще не означає автоматичного покарання продавця.

Для притягнення людини до відповідальності потрібно довести, що вона знала про реальний пробіг, навмисно приховала цю інформацію та за допомогою обману отримала гроші покупця. За таких обставин справу потенційно можуть кваліфікувати як шахрайство за статтею 190 Кримінального кодексу України. Конкретна кваліфікація та покарання залежать від доказів, розміру завданої шкоди й інших обставин справи.

Цивільний кодекс також дає покупцеві можливість захищати свої права. Відповідно до статті 230 Цивільного кодексу, правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо одна сторона навмисно ввела іншу в оману щодо істотних обставин. Реальний пробіг може належати до таких обставин, адже він впливає на вартість, технічний стан і майбутні витрати на обслуговування автомобіля.

Куди звертатися, якщо пробіг виявився скрученим

Насамперед потрібно зафіксувати розбіжність. Для цього варто отримати письмовий висновок СТО або експерта, зберегти звіт про історію автомобіля, старі оголошення, фотографії, сервісні документи та записи пробігу з іноземних реєстрів. Також потрібні договір купівлі-продажу, підтвердження оплати й листування з продавцем.

Після збирання доказів покупцеві варто надіслати продавцю письмову вимогу про розірвання угоди, повернення частини коштів або повне відшкодування. Якщо продавець відмовляється, а матеріали вказують на навмисний обман, можна подати заяву до Національної поліції.

Якщо угода відбувалася через інтернет, повідомлення також можна надіслати через форму електронного звернення Кіберполіції. Кіберполіція прямо рекомендує звертатися онлайн, коли покупець має інформацію про шахрайство під час продажу автомобіля.

Якщо автомобіль придбано в автосалоні, комісійному майданчику або в іншого суб’єкта господарювання, покупець може подати звернення до Держпродспоживслужби. До скарги потрібно додати документи, що підтверджують купівлю, заявлений продавцем пробіг і виявлені розбіжності.

Коли продавцем була звичайна фізична особа, а добровільно повернути гроші вона не погоджується, питання зазвичай доводиться вирішувати в суді. У такій ситуації важливе значення матиме не лише доказ неправильного пробігу, а й підтвердження того, що саме продавець знав про маніпуляцію або свідомо використав її під час продажу.

Імпортовані автомобілі мають додатковий ризик

Проблема особливо помітна серед машин, які кілька разів змінювали країну реєстрації. Дані про технічне обслуговування, страхові випадки та зафіксований пробіг зберігаються в різних національних системах і не завжди передаються разом з автомобілем.

Після ввезення машина може отримати нові документи, косметичний ремонт і значно менший показник на одометрі. Раніше Auto24 писав, що імпортовані автомобілі значно частіше мають приховані пошкодження, а після ДТП пробіг таких машин скручують частіше, ніж у непошкоджених авто.

"Історії транспортних засобів досі розділені національними кордонами, і ця фрагментованість даних значно послаблює контроль над скручуванням пробігу", - пояснює фахівець carVertical із досліджень авторинку Матас Бузеліс.

Європа готує спільний облік пробігу

Європейський Союз планує посилити обмін автомобільними даними між країнами. У травні 2026 року Комітет Європарламенту з транспорту підтримав пропозицію, за якою СТО мають передавати показники одометрів до національних баз даних, а виробники підключених автомобілів повинні робити це кожні три місяці.

Також пропонується створити багатомовний європейський сайт, на якому покупець зможе безкоштовно отримати історію пробігу перед придбанням вживаного автомобіля, зокрема під час транскордонної угоди. Поки що це частина законодавчої процедури, а не правила, які вже повністю діють у всіх країнах ЄС.

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