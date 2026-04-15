В яких авто системи безпеки не працюють в дощ та туман: масштабне дослідження

Для перевірки експерти імітували сценарії, з якими водії стикаються щодня: зливи, густий туман та засліплююче світло низького сонця. Автомобілі рухалися зі швидкістю 30 км/год, намагаючись вчасно виявити нерухомі та рухомі об'єкти. Як з'ясувалося, кількість обладнання не завжди переростає в якість. Наприклад, Nio EL6, попри наявність LiDAR та камер, практично капітулював у густому тумані з видимістю менше 20 метрів.

Читайте також: Скручений пробіг до 250 тисяч кілометрів: що приховує ринок вживаних авто в Україні

Найкращу стійкість продемонстрував Mercedes-Benz CLA. Він зміг розпізнати перешкоди та ініціювати гальмування навіть за критичної видимості. Проте ідеальним його результат назвати не можна: під час тестів система іноді поводилася непередбачувано, різко зупиняючись без видимих причин після розпізнавання пішохода.

Tesla проти BYD: несподівані результати

Цікаво, що стратегія Tesla, яка покладається виключно на камери, спрацювала напрочуд ефективно. Легкий туман та дощ не стали перешкодою для системи, хоча в найскладніших ситуаціях електрокар лише попереджав водія, не наважуючись на екстрене гальмування.

Натомість справжнім розчаруванням став китайський BYD Seal. Автомобіль продемонстрував слабкість майже за всіх випробувальних умов. Під час сильної зливи він фактично переставав реагувати на небезпеку. Найбільше експертів занепокоїв той факт, що машина жодним чином не повідомляла водієві про те, що її системи допомоги більше не функціонують через погоду.

Висновки

Дослідження доводить, що водії не повинні повністю покладатися на сучасниї електронних помічників, особливо в умовах обмеженої видимості. Поки що жоден виробник не створив систему, здатну бездоганно працювати за будь-якої погоди.

Також цікаво: Названо найкращі літні шини 2026 року за версією ADAC: повний перелік

Головною вимогою ADAC до автобрендів залишається впровадження чітких сповіщень: щойно датчики втрачають ефективність, людина за кермом має негайно про це дізнатися, щоб взяти повний контроль на себе.