Словаччина розмір штрафів не підвищила, але платити через три дні доведеться більше: де "собака зарита"

Формально розміри штрафів не зміняться, лишаються фактично один в один до нинішніх сум. Але є один нюанс: держава суттєво знизила пороги, після яких водій потрапляє до більш суворої категорії покарання.

Як пише AutoTrendy, це означає, що за ті самі порушення, що й раніше, тепер водіям доведеться платити значно більше.

Менше "запасу" – більше штрафів

Головна зміна – зниження допустимого "перевищення" на 5-20 км/год. Тепер водії значно швидше переходять у дорожчі категорії штрафів.

Якщо у місті стрілка спідометра перетнула позначку в 66 км/год, то тут уже є ризик отримати штраф до 600 євро. На автомагістралі аналогічна категорія починається з досягненням 146 км/год.

Тобто навіть незначне перевищення тепер може коштувати сотні євро.

Поліція не тільки збільшила парк радарів швидкості, але й в поміч ось таким розцяцькованим машинам випустить з 1 травня на дороги сто машин без поліцейської атрибутки в чотирьох "цивільних" кольорах. Фото: сайт Аutovinysk

Як працює нова система

Порушення поділили на три категорії:

Незначне перевищення

до 15 км/год у місті (до 25 км/год поза ним);

штраф: до 50 євро (до 100 євро в адмінпроцедурі).

Середнє перевищення

від 16 км/год у місті (від 26 км/год поза ним);

штраф: 30–400 євро (до 600 євро адміністративно).

Серйозне перевищення

від 31 км/год у місті (від 41 км/год поза ним);

штраф: 250–800 євро (до 1000 євро адміністративно).

Саме середня категорія зазнала найбільших змін – раніше вона починалася з +21 км/год у місті, тепер – уже з +16.

Щоб візуально краще сприймалася панель штрафних санкцій редакція Авто24 підготувала з матеріалу словацьких колег ось таку інфографіку.

Можуть одразу забрати права

За значне перевищення швидкості поліція має право не лише оштрафувати, а й вилучити водійське посвідчення на місці.

Критична межа у місті сягає 81 км/год і вище. У такому випадку штраф може сягати 1000 євро плюс тимчасова втрата прав.

Радари в кожному місті

Ще одна важлива новація розширення контролю. Муніципалітети отримають право:

встановлювати власні радари;

штрафувати за швидкість, проїзд на червоне та ігнорування STOP;

надсилати штрафи власнику авто незалежно від того, хто був за кермом.

Дорожні служби вже почали готувати інфраструктуру до Першотравеня: нові штрафи за надмірну швидкість розпочнуть випуисувати саме з цього дня. Фото: сайт Аutovinysk

Загалом у країні планують встановити 279 нових радарів. Це солідне розширення парку приладів контролю. Як пише Autoviny, у Словаччині досі немає мережі стаціонарних камер контролю швидкості, через що держава купує радари та підготувала суворішу систему фінансового покарання нечесних водіїв, що мають мотивувати їх сповільнювати рух.

Ось такою буде "нульова толерантність"

Словаччина фактично вводить "нульову толерантність" до швидкості. Тепер навіть +10-15 км/год можуть коштувати дорого, а звичка "їхати трохи швидше" гарантовано обернеться серйозними штрафами або втратою прав.