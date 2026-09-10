Службове авто та 14 тисяч євро: на Закарпатті зупинили зухвалий VIP-трансфер військових до кордону

Як повідомляють у своїх релізах Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, регіональні управління Державного бюро розслідування та СБУ, черговий незаконний маршрут починався на Вінниччині. Звідти 54-річний молодший сержант та його колега мали доставити пасажира до Берегівського району.

Клієнтів ділки підшукували через анонімні канали у месенджері Telegram, пропонуючи повний супровід до Угорщини чи Румунії.

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Калькуляція врахувала трансфер і послугу за перетин

Прайс за такий трансфер виявився детальним за позиціями послуги й чималим у сумах. Безпосередньо за перетин кордону просили 12 тисяч євро, а ще 2 тисячі євро коштували транспортні послуги від дому до прикордонної зони.

Аванс у розмірі 2,3 тисячі доларів пасажир переказав на криптогаманець ще 1 вересня, а решту суми мав віддати вже в салоні авто.

Минулої п'ятниці, 4 вересня, організатори вирушили за пасажиром на машині, що перебувала на балансі військової частини та мала відповідні номерні знаки. Під час поїздки водії проводили детальний інструктаж: розповідали, як поводитися на контрольних пунктах, та видали чоловікові камуфляж, щоб той злився з екіпажем і не привертав зайвої уваги патрулів.

Проте доїхати до фінальної точки маршруту не судилося. Близько 20:00 того ж дня службовий транспорт зупинили прикордонники на контрольному посту Торунь у Закарпатській області.

На Закарпатті викрито двох військовослужбовців, які допомагали незаконно переправити чоловіка за кордон. Фото: з матеріалів слідства

Що загрожує організаторам схеми

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Суд уже обрав їм запобіжні заходи, а слідчі продовжують шукати інших можливих спільників, – зазначили представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Схожі випадки на кордоні

Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну схему на Одещині, де за трансфер до кордону брали до 11 тисяч доларів. Там ділки використовували одразу кілька машин, одна з яких їхала попереду та виконувала роль розвідника, попереджаючи про поліцейські патрулі.

Також схожий випадок зафіксували на Закарпатті, де за 11 тисяч доларів чоловіку не лише організували поїздку, а й видали підроблені посвідчення учасника бойових дій. Проте, як і в нинішній історії, жоден із клієнтів так і не зміг покинути територію України.