Слизький лосось: у Норвегії запровадили жорсткі штрафи для водіїв фур за воду на дорозі

Як повідомляє Міністерство транспорту Норвегії, відповідні зміни до правил дорожнього руху вже затверджені та набули чинності 18 вересня.

Відтепер Норвезька адміністрація громадських доріг (Statens vegvesen) отримала прямі повноваження виписувати адміністративні постанови просто на місці зупинки порушника.

Тепер покарання законодавчо обгрунтовано

Штрафи впроваджуються чималі – водіїв вантажівок карають на 2 000 крон, це в конвертації відповідає сумі 9 392 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще більшої фінансової втрати зазнає транспортна компанія, на яку накладають штраф у 20 000 норвезьких крон. На наші гроші це буде 93 920 гривень.

Дорогам червоні ковзанки токсичні

Проблема виявилася настільки масштабною, що потребувала втручання на найвищому рівні. Вода, яка стікає з ящиків із лососем та іншою рибою, швидко замерзає на трасах, перетворюючи їх на справжню ковзанку.

Часто під час транспортування вода з кузова не просто хлюпає, а хлющить на повну. Фото: Statens vegvesen

Хто платитиме за калюжі

Чиновники впевнені, що відповідальність за сухі дороги лежить саме на перевізниках. Вони вимагають від компаній налагодити температурний режим у рефрижераторах та використовувати системи збору рідини.

"Транспортна галузь відповідає за безпеку вантажів, тому ми очікуємо виконання перевезень без ризику для інших учасників руху. Тала вода з рибних ящиків замерзає на дорозі, може створювати дуже небезпечні дорожні ситуації. Завдяки цій зміні ми матимемо ефективніший засіб реагування на незаконний стік води та таким чином сприятимемо підвищенню безпеки дорожнього руху, – каже міністр транспорту та зв’язку Камзі Гунаратнам.

У зимовий період ця суміш миттєво станк льодовою пасткою для інших учасників руху. Фото: Erik Jenssen

Проте самі далекобійники від таких нововведень не в захваті. Представники профспілок зазначають, що карати водіїв – це стріляти не в ту людину, адже вони часто везуть опломбований вантаж і фізично не можуть вплинути на те, що відбувається всередині напівпричепа.

Психологічно червоні калюжі також тиснуть на психіку водіїв й викликають негативні емоції, що впливає на безпеку руху. Фото: Fauske trafikkstasjon

Наразі Міністерство торгівлі та рибальства доручило управлінню Mattilsynet перевірити, чи варто зобов'язати відправників використовувати виключно герметичну тару. Якщо це станеться, частину відповідальності нарешті перекладуть на самі бойні.

Давня проблема північних трас

Нагадаємо, що скарги на рибні фури масово надходили до дорожніх служб ще з осені 2023 року. Тоді інспектори фіксували кричущі випадки, коли з вантажівок починало литися вже за кілометр від місця завантаження.

Управління автомобільних доріг тепер має повноваження накладати штрафи за такі порушення, адже безпека – понад усе. Колаж: Авто24

Водії легковиків, працівники поромних переправ та АЗС постійно скаржилися на небезпечний слиз на стоянках, під'їздах, поворотах чи підйомах.