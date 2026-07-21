Smart натякає на другу серійну модель: електричний наступник культового ForTwo готують до прем'єри

Автовиробник оприлюднив перші подробиці та фотографії передсерійних прототипів, які демонструють, що серійний автомобіль збереже загальні пропорції та силует концепту, представленого раніше цього року, але отримає дещо стриманіший дизайн.

Дизайнерські зміни та підготовка до серійного виробництва

Порівняно з концептуальною версією, серійний Smart #2 отримав оновлену передню решітку радіатора та вертикальні повітряні завіси. На бічних панелях з'явилися традиційні дзеркала заднього виду, звичайні дверні ручки, оновлені бічні пороги та збільшена кришка зарядного порту.

Задня частина кузова також зазнала певних спрощень для зручності щоденної експлуатації: інженери встановили нові двері багажного відсіку з нішею під номерний знак, акуратний спойлер та лаконічний задній бампер. Наразі прототипи Smart #2 проходять серію передсерійних випробувань та валідацій у реальних міських умовах.

Інженери Smart приділяють особливу увагу налаштуванню підвіски, акустичному комфорту та безпеці. Окремий акцент зроблено на підборі шин: фахівці тестують різноманітні гумові суміші на шорсткому асфальті, бетоні та швидкісних магістралях, щоб знайти баланс між низьким опором коченню для збереження запасу ходу та ефективним шумопоглинанням.

Технічні характеристики, батарея та габарити