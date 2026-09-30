Смертельний "автопілот з коробки": чому популярний гаджет для авто призвів до трьох трагедій

Про початок офіційного розслідування повідомляє Carscoops. Управління з розслідування дефектів (ODI) при NHTSA отримало звіти про п'ять аварій, у яких автомобілі з увімкненою системою Comma врізалися в машини, що стояли або рухалися повільно.

Ця історія – яскравий приклад того, чому не варто сліпо довіряти сторонній електроніці, яка втручається в керування машиною. Пристрій Comma Four підключається до стандартного порту OBD-II і фактично перехоплює контроль над кермом та педалями. Проте система, схоже, має серйозні проблеми з розпізнаванням перешкод на дорозі.

Хакерський стартап з трагічними наслідками

Компанію Comma заснував ще у 2015 році Джордж Хоц – відомий хакер, який першим зламав iPhone та PlayStation 3. Його ідея полягала у створенні доступного "автопілота з коробки", який можна встановити майже на будь-яке сучасне авто. Зараз система підтримує понад 325 моделей від 27 брендів, а лише в США нею користуються понад 30 тисяч водіїв.

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Тепер слідчі NHTSA детально вивчатимуть телеметрію з кожного авто з Comma. Головне завдання – зрозуміти, чи має система Comma Four адекватні запобіжники, які б гарантували безпеку водія та інших учасників руху. Доки триває перевірка, власникам таких гаджетів радять тримати руки на кермі та не відволікатися від дороги.