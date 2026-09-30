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Смертельний "автопілот з коробки": чому популярний гаджет для авто призвів до трьох трагедій

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочало розслідування щодо популярного стороннього автопілота Comma після серії серйозних аварій. Гаджет, який підключається до діагностичного роз'єму і бере керування на себе, вже призвів до 14 травм та трьох смертей.
Смертельні ДТП через автопілот Comma: американська NHTSA почала розслідування

ФОТО: Carscoops|

Comma - пристрій, здатний перетворити звичайно авто на автономне

Данило Северенчук
logo30 вересня, 12:00
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Про початок офіційного розслідування повідомляє Carscoops. Управління з розслідування дефектів (ODI) при NHTSA отримало звіти про п'ять аварій, у яких автомобілі з увімкненою системою Comma врізалися в машини, що стояли або рухалися повільно.

Ця історія – яскравий приклад того, чому не варто сліпо довіряти сторонній електроніці, яка втручається в керування машиною. Пристрій Comma Four підключається до стандартного порту OBD-II і фактично перехоплює контроль над кермом та педалями. Проте система, схоже, має серйозні проблеми з розпізнаванням перешкод на дорозі.

Хакерський стартап з трагічними наслідками

Компанію Comma заснував ще у 2015 році Джордж Хоц – відомий хакер, який першим зламав iPhone та PlayStation 3. Його ідея полягала у створенні доступного "автопілота з коробки", який можна встановити майже на будь-яке сучасне авто. Зараз система підтримує понад 325 моделей від 27 брендів, а лише в США нею користуються понад 30 тисяч водіїв.

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Тепер слідчі NHTSA детально вивчатимуть телеметрію з кожного авто з Comma. Головне завдання – зрозуміти, чи має система Comma Four адекватні запобіжники, які б гарантували безпеку водія та інших учасників руху. Доки триває перевірка, власникам таких гаджетів радять тримати руки на кермі та не відволікатися від дороги.

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