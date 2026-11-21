ФОТО: Будшляхмаш|
До "білих мух" служби компанії "Автострада" вже готові навіть за умови, що зима прийде нежданно
Компанія Autostrada масштабно оновила парк спецтехніки. Вітчизняний гігант дорожнього будівництва придбав спеціалізовані машини МДКЗ, (машина дорожня комбінована зимова).
Це – добре знайома дорожникам "кедеемка" (КДМ), але осучаснена під сезонний формат робіт. Постачальником техніки для зимового утримання доріг виступила група компаній "Будшляхмаш", про що цей виробник повідомив у своєму релізі.
Для роботи в мороз і хурделицю
У короткому повідомленні сказано, що спецтранспорт обладнаний усім необхідним для оперативного розчищення трас як у найсуворіших погодних умовах, так і вдень, так і вночі.
Базою для цих зимових роботяг стало перевірене часом шасі JAC N350 з колісною формулою 6х4. У моторній ніші тут працює тяговитий дизельний двигун стандарту Євро-5 об'ємом майже 10 літрів, який видає солідні 342 кінські сили.
Кабіна з робочим місцем водія відповідає найсучаснішим стандартам комфорту та безпеки. Ергономіка підлаштована під основне правило – людина за кермом не повинна втомлюватися.
Після серпневого масштабного придбання 100 сучасних самоскидів Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K Autostrada знову оновилася, придбавши рекордну партію машин для зимового утримання доріг на шасі JAC N350. Фото: Будшляхмаш
Що з навіскою та надбудовою
Спереду вантажівки змонтовано масивний фронтальний снігоочисний відвал шириною до трьох метрів. Завдяки куту повороту в 30 градусів цей сніговий плуг здатний ефективно відкидати сніг на узбіччя, розчищаючи широку смугу проїзної частини за один прохід.
Замість звичайного кузова встановлено величезний 12-кубовий бункер з навісним піскорозкидачем на кормі.
Розумна електроніка дозволяє водієві регулювати ширину посипання протиожеледною сумішшю від 3 до 12 метрів. Щільність реагентів можна завдяки дозатору видавати з ювелірною точністю від 0,01 до 0,4 кілограма на квадратний метр дороги.
Системне розширення автопарку
Варто зазначити, що Autostrada регулярно інвестує значні кошти в оновлення свого спецавтопарку. Оскільки компанія будує та відновлює мости й дороги по всій Україні, наявність власної сучасної техніки є критичною вимогою для якісного утримання цих об'єктів у зимовий період.
Точна кількість переданих машин у цій партії не розголошується, проте статус рекордної натякає на серйозні масштаби закупівлі. Постачальники техніки не приховують гордості від роботи з таким потужним замовником.
"Для нас особливо цінно, що партнер такого масштабу знову обирає нашу техніку, – зазначають у пресслужбі компанії "Будшляхмаш".
JAC остаточно витіснив МАЗ та КАМАЗ
Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, спецтехніка на базі JAC стає дедалі популярнішою в Україні не лише серед великих підрядників, а й у комунальній сфері. Нещодавно за підтримки європейських партнерів миколаївські комунальники отримали партію вантажівок JAC N56 із подвійною кабіною для щоденного відновлення міської інфраструктури.