Компанія Autostrada масштабно оновила парк спецтехніки. Вітчизняний гігант дорожнього будівництва придбав спеціалізовані машини МДКЗ, (машина дорожня комбінована зимова).

Це – добре знайома дорожникам "кедеемка" (КДМ), але осучаснена під сезонний формат робіт. Постачальником техніки для зимового утримання доріг виступила група компаній "Будшляхмаш", про що цей виробник повідомив у своєму релізі.

Для роботи в мороз і хурделицю

У короткому повідомленні сказано, що спецтранспорт обладнаний усім необхідним для оперативного розчищення трас як у найсуворіших погодних умовах, так і вдень, так і вночі.

Базою для цих зимових роботяг стало перевірене часом шасі JAC N350 з колісною формулою 6х4. У моторній ніші тут працює тяговитий дизельний двигун стандарту Євро-5 об'ємом майже 10 літрів, який видає солідні 342 кінські сили.

Кабіна з робочим місцем водія відповідає найсучаснішим стандартам комфорту та безпеки. Ергономіка підлаштована під основне правило – людина за кермом не повинна втомлюватися.

Після серпневого масштабного придбання 100 сучасних самоскидів Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K Autostrada знову оновилася, придбавши рекордну партію машин для зимового утримання доріг на шасі JAC N350. Фото: Будшляхмаш

Що з навіскою та надбудовою

Спереду вантажівки змонтовано масивний фронтальний снігоочисний відвал шириною до трьох метрів. Завдяки куту повороту в 30 градусів цей сніговий плуг здатний ефективно відкидати сніг на узбіччя, розчищаючи широку смугу проїзної частини за один прохід.

Замість звичайного кузова встановлено величезний 12-кубовий бункер з навісним піскорозкидачем на кормі.

Розумна електроніка дозволяє водієві регулювати ширину посипання протиожеледною сумішшю від 3 до 12 метрів. Щільність реагентів можна завдяки дозатору видавати з ювелірною точністю від 0,01 до 0,4 кілограма на квадратний метр дороги.

Системне розширення автопарку

Варто зазначити, що Autostrada регулярно інвестує значні кошти в оновлення свого спецавтопарку. Оскільки компанія будує та відновлює мости й дороги по всій Україні, наявність власної сучасної техніки є критичною вимогою для якісного утримання цих об'єктів у зимовий період.

Точна кількість переданих машин у цій партії не розголошується, проте статус рекордної натякає на серйозні масштаби закупівлі. Постачальники техніки не приховують гордості від роботи з таким потужним замовником.

"Для нас особливо цінно, що партнер такого масштабу знову обирає нашу техніку, – зазначають у пресслужбі компанії "Будшляхмаш".

JAC остаточно витіснив МАЗ та КАМАЗ

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, спецтехніка на базі JAC стає дедалі популярнішою в Україні не лише серед великих підрядників, а й у комунальній сфері. Нещодавно за підтримки європейських партнерів миколаївські комунальники отримали партію вантажівок JAC N56 із подвійною кабіною для щоденного відновлення міської інфраструктури.