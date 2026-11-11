Солідне поповнення автопарку: які автобуси ATAMAN закупив Калуш та що в них під капотом

Як повідомляє міський голова Андрій Найда, техніку придбали за державною програмою доступних кредитів.

Загальна вартість склала 19 мільйонів гривень, з яких 4 мільйони вже сплачено як перший внесок, а решту суми оформили в кредит на п'ять років.

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Хоча офіційно марки машин не називалися, на опублікованих фотографіях чітко видно автобуси ATAMAN моделей A140 та А092Н6.

Флагманський ATAMAN A140 побудований на надійному японському шасі ISUZU FSR 90. Цей 10,5-метровий низькопідлоговий гігант вміщує до 96 пасажирів і має 29 посадкових місць.

Новенькі автобуси КП "Екоресурс" виведе на міські та сільскі маршрути. Фото: Калуш, мерія

У моторній ніші тут працює 5,2-літровий турбодизель ISUZU 4HK1 стандарту EURO-6, який видає 240 кінських сил та 765 Нм крутного моменту. У парі з ним працює 6-ступенева роботизована коробка передач, а для зручності пасажирів передбачена система кнілінгу, яка нахиляє кузов на зупинках.

Менші моделі ATAMAN А092Н6 базуються на шасі ISUZU NPR 75 і розраховані на 60 осіб. Вони мають низький рівень підлоги на задньому майданчику та обладнані відкидною апареллю для крісел колісних.

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Рухає цю 8-метрову машину дещо простіша версія того ж 5,2-літрового дизеля на 154 сили, що відповідає еконормам EURO-5. Трансмісія тут класична – 6-ступінчаста механіка, яка забезпечує витрату пального від 14,5 літрів на сотню.

"Новий транспорт обладнаний кондиціонерами та елементами безбар'єрності, що забезпечить комфортніші умови для пасажирів, – зазначив Андрій Найда.

Три машини пустять на міські маршрути, а одну відправлять обслуговувати старостинські округи.