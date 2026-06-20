Під час Сонячного затемнення 2026 в Іспанії хочуть зупинити усі вантажівки

Проти ініціативи вже виступила Національна федерація транспортних асоціацій Іспанії (Fenadismer). Про конфлікт інтересів йдеться на сайті цієї організації.

У федерації заявили, що баскська влада фактично копіює аналогічне рішення Наварри, яке перевізники раніше назвали необґрунтованим.

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Це ускладнить трафік комерційних рейсів

За оцінкою Fenadismer, одночасне запровадження заборон у Наваррі та Країні Басків може суттєво ускладнити рух вантажного транспорту між Іспанією та рештою Європи. Трафік тут пожвавлений.

Перевізники наголошують, що обмеження припадають на середину серпня – напередодні святкових вихідних 15 серпня, коли транспортні потоки традиційно зростають.

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У федерації також попереджають про можливі проблеми з безпекою, оскільки тисячі вантажівок будуть змушені одночасно шукати місця для зупинки на стоянках і в зонах відпочинку.

Фаза затемнення триватиме кілька хвилин

Перевізники вказують на ризики для логістики та постачання, враховуючи, що фаза повного затемнення триватиме лише кілька хвилин.

Fenadismer вже заявила про намір домагатися скасування обмежень та оскаржувати їх усіма доступними адміністративними й юридичними способами.