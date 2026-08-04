Сонячну "швидку" із запасом ходу 715 км придумали не інженери відомих автобрендів, а студенти

Розробники називають її першою у світі сонячною "швидкою", хоча автомобіль не призначений для перевезення пацієнтів до лікарень. Однак до медицини машина має пряме відношення.

Основне завдання Stella Juva – доставляти медичних працівників у місця, де бракує доріг, електроенергії та пального. Про це пише на своєму сайті Solar Team Eindhoven.

На борту автомобіля можна проводити аналізи крові, тестування на туберкульоз і малярію, вакцинацію, а також ультразвукові обстеження вагітних. Це дозволяє надавати базову медичну допомогу безпосередньо в громадах, розташованих далеко від лікарень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До 715 кілометрів на сонячній енергії

Електромобіль оснащений інтегрованими в дах сонячними панелями, які живлять як силову установку, так і медичне обладнання.

За розрахунками розробників, у сонячний день Stella Juva здатна подолати до 715 км без підзарядки від зовнішньої мережі. Водночас цей показник поки що не підтверджений випробуваннями в реальних умовах.

Сучасні технології для спекотного клімату

Для автомобіля використали сонячні модулі AIKO All Back Contact (ABC), у яких електричні контакти розташовані на тильному боці елементів. Це підвищує ефективність поглинання сонячного світла та покращує продуктивність за високих температур. Акумулятор захищений спеціальним епоксидним покриттям PPG CoraChar SE 4000, яке уповільнює поширення тепла у разі термічного розгону батареї.

"Проєктування машини швидкої допомоги, що повністю працює на сонячній енергії, а також надійно живить усе медичне обладнання, є значним технічним викликом. Конструкція вимагає поєднання міцності, ефективності та легкої ваги. Крім того, щоб надавати медичну допомогу по всьому світу, транспортний засіб повинен бути здатним витримувати суворі умови, – каже Матійс ван Гервен, керівник команди Solar Team Eindhoven.

Молоді незаангажовані таланти обігнали поважних розробників з провідних конструкторських бюро світового автопрому. Фото: Solar Team Eindhoven

Випробування в Кенії йдуть позитивно

Розпочалися перші польові тести Stella Juva заплановані на серпень у Кенії. Там автомобіль перевірять у реальних умовах, моделюючи роботу мобільної клініки у віддалених районах, зокрема під час діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.

Команда Solar Team Eindhoven вже має досвід створення транспорту на сонячній енергії. Раніше студенти представили кемпер Stella Vita та позашляховик Stella Terra, який у 2023 році успішно подолав понад 1000 км під час випробувань у Марокко та пустелі Сахара.

Автокемпер Stella Vita не потребує АЗС та зарядних станцій – сонячна енергія живить електродвигун ходової та все обладнання машини, плиту, бойлер душової та всі електропобутові прилади. Фото: Solar Team Eindhoven

Скажімо, Stella Vita експерти визнали мобільним будинком доволі самодостатнім з погляду енергії. Завдяки сонячним панелям на даху він не залежить від зарядних станцій. Автокемпер генерує достатньо сонячної енергії, щоб їздити, приймати душ, дивитися телевізор, заряджати ноутбук і готувати каву.