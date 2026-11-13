Сотні танків у клімат-контролі: у Польщі розсекретили гігантські склади армійської техніки США

Як повідомляє польське видання Defence24, наразі триває концептуальна робота над добудовою ще чотирьох приміщень до комплексу довгострокового зберігання LTESM-C.

Йдеться про зведення двох додаткових ангарів для техніки та двох спеціалізованих будівель для її обслуговування.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Читайте також У Польщі терміново оновлюють армійський парк техніки

В практично стерильній чистоті

Сьогодні база у Повідзі вже має п'ять основних будівель. У них підтримується ідеальний мікроклімат – повітря фільтрується кондиціонерами з чітким дотриманням температури та вологості, щоб метал не іржавів, а складні електронні системи залишалися в ідеальному робочому стані.

Візуалізація APS-2 у Повідзі, але розробники вже внесли корективи від замовника з армії США – дахи будуть зеленими. Ілюстрація: 405-та польова бригада підтримки, армія США

Зараз там зберігається близько 80 основних бойових танків M1A2SEPv3, півтори сотні бойових машин піхоти M2A4 та розвідувальних M7A4, а також 18 самохідних гаубиць M109A7.

Цього арсеналу з головою вистачає для повного оснащення однієї американської бронетанкової бригади.

Танки з депо APS-2 у Повідзі у повній готовності до роботи, можна завести за півтори-дві хвилини й відразу вивести з приміщення на трейлери для передислокації в операційну зону будь-якої європейської локації. Фото: Я. Раубо

Масштабне розширення арсеналу

Після завершення розбудови місткість військової бази зросте вдвічі. Поляки очікують, що в Повідзі зможуть розмістити вже 160 танків M1A2SEPv3, 300 БМП та 36 САУ, не рахуючи сотень допоміжних вантажівок і позашляховиків.

Окрім самої техніки, на складах триматимуть гори запчастин, боєприпасів, пального та провізії. А завдяки наявності власної залізничної гілки та аеродрому, логістика перекидання військ займатиме мінімум часу – солдатам достатньо просто прилетіти й одразу сісти в готові до роботи машини.

Читайте також Польща планує придбати 25 інженерних машин розмінування

Сервіс для важковаговиків

Нові сервісні центри вражають розмахом. Будівля для важкої техніки отримає 16 боксів, два 35-тонні мостові крани та надвисокі стелі, щоб вільно працювати зі стрілами евакуаційних машин M88A2.

Проект складу зберігання важкої техніки армії США, будівлі для її обслуговування, а також приміщення для обслуговування машин легкої розмірної групи. Ілюстрація: Інженерний корпус армії США

Цех для легкого обладнання матиме схоже планування, але з 10-тонними кранами. На других поверхах обох комплексів розмістять офіси, технічні кімнати та душові для персоналу.

Читайте також Польська армія посилюється значною кількістю танків з Південної Кореї

Старт будівельних робіт заплановано на 2029 рік. Як уже повідомлялося раніше, США планомірно нарощують свою присутність у регіоні – зокрема, з 2024 року в польському Редзіково працює стаціонарна система протиракетної оборони Aegis Ashore.