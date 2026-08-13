"Сова" бачить на 360 градусів навіть уночі: Міноборони кодифікувало новий український БТР

Головний козир вбачається в монококовому корпусі із V-подібним днищем. Він має посилений протимінний захист, компактність і незвичну для бронетехніки систему огляду, завдяки чому водій бачить навколишній простір через VR-окуляри.

Про нову машину йдеться в сьогоднішньому релізі Міноборони України. Глибоко в деталі конструкції розробники зі зрозумілих причин воєнного часу не вдаються, але дещо цікаве розповіли.

БТР, який можна "перевдягнути" за кілька годин

"Сова-БТР" задуманий не лише як машина для перевезення піхоти. Його можуть використовувати для вогневої підтримки, патрулювання, спеціальних операцій, навчань та роботи в складних умовах.

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Окремий плюс – модульний десантний відсік. За словами виробника, салон можна переобладнати під медичну евакуацію буквально за кілька годин.

Тобто одна машина може виконувати різні завдання залежно від того, що зараз потрібно підрозділу.

Головне – захист від мін

Конструкція "Сови" розрахована на те, щоб максимально зменшити наслідки підриву. У БТР використали V-подібний корпус-монокок, подвійне дно, інерційні вибухопоглинаючі вузли та агрегати, а також амортизаційні вибухостійкі крісла для десанту.

Це важливо саме для машини, що працює у зоні мінних загроз, що є одним із головних ризиків для екіпажу та десанту.

Міноборони також заявляє про найвищий у світі рівень протимінного захисту для техніки цього класу – честь і хвала. Щоправда, у релізі не наведено конкретного рівня захисту чи результатів випробувань у цифрах.

VR замість звичних дзеркал

Найцікавіша особливість "Сови" – система кругового огляду на 360°.

Довкола бронетранспортера встановлені камери, а водій отримує зображення через VR-окуляри. Причому система має і режим нічного бачення.

Ідея проста: замість того щоб дивитися крізь вузькі оглядові прилади або покладатися на дзеркала, водій отримує фактично цифровий "вид ззовні" машини з усіх боків – мертвих зон не існує.

Для бронетехніки це може бути особливо корисно під час маневрування у складній місцевості та в умовах обмеженої видимості.

Машина повнопривідна, компактна і без зайвої маси

"Сова-БТР" зроблена за класичною для такого типу техніки колісною схемою 4х4.

Розробники наголошують на кількох практичних перевагах:

менша вага - машину простіше експлуатувати й транспортувати;

- машину простіше експлуатувати й транспортувати; компактність – це має полегшувати маневрування та роботу в обмеженому просторі;

– це має полегшувати маневрування та роботу в обмеженому просторі; мобільність – повний привід забезпечує прохідність на складних ділянках;

– повний привід забезпечує прохідність на складних ділянках; силовий потенціал – машина потужна, але чия моторна комплектація, яка потужність в релізі не вказується;

– машина потужна, але чия моторна комплектація, яка потужність в релізі не вказується; запас ходу – розробник заявляє його як одну з переваг машини порівняно з іншими БТР, але не вказує цю величину;

– розробник заявляє його як одну з переваг машини порівняно з іншими БТР, але не вказує цю величину; експлуатація – нижчі витрати на обслуговування та простіший ремонт.

Менше помітності – більше шансів залишитися непоміченим

Ще одна заявлена особливість "Сови" – низька помітність на полі бою. Це не лише питання маскувального забарвлення. Компактні розміри та конструкція машини також мають значення, коли техніці доводиться діяти в умовах постійної загрози виявлення.

Під час випробувань "Сова-БТР" підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики та маскувальні особливості – у складках місцевості вона малопомітна й практично зливається з рельєфом, повідомляє Міноборони.

Тепер машина офіційно кодифікована й доступна для використання українськими силовими підрозділами.