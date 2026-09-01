Спільні "мізки" для нових авто: Honda та Nissan готують радикальні зміни до 2029 року

ФОТО: Carscoops|
Нові моделі Honda та Nissan матимуть спільні електронні компоненти
Про злиття двох компаній мова більше не йде, але японці знайшли інший спосіб зекономити. Як повідомляє видання Carscoops, Honda та Nissan підписали угоду про спільну розробку базової електроніки та операційних систем для своїх наступних моделей.
Коли чекати на спільні авто
Перші автомобілі з новою архітектурою мають дебютувати у 2029 фінансовому році (тобто з квітня 2029 по березень 2030 року). Інженери обох марок працюватимуть над стандартизацією блоків керування (ECU) та ключових елементів програмного забезпечення. Це значно прискорить вихід нових моделей на ринок, що критично важливо в умовах жорсткої конкуренції з китайськими виробниками.
Цікаво, що ця угода поки не стосується глобального альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Однак за даними інсайдерів Reuters, Mitsubishi вже придивляється до цього партнерства і цілком може приєднатися до розробки спільного софту найближчим часом.
Що це означає для звичайного водія?
- Сучасний автомобіль – це фактично гаджет на колесах, і розробка "мізків" для нього коштує мільярди. Об'єднавши зусилля, компанії зможуть знизити собівартість машин.
- Для покупця це шанс отримати більш просунуту мультимедіа та розумні помічники без шаленої переплати.
- Хоча базовий код буде спільним, бренди обіцяють зберегти фірмовий дизайн інтерфейсів.