Спільні "мізки" для нових авто: Honda та Nissan готують радикальні зміни до 2029 року

Про злиття двох компаній мова більше не йде, але японці знайшли інший спосіб зекономити. Як повідомляє видання Carscoops, Honda та Nissan підписали угоду про спільну розробку базової електроніки та операційних систем для своїх наступних моделей.

Коли чекати на спільні авто

Перші автомобілі з новою архітектурою мають дебютувати у 2029 фінансовому році (тобто з квітня 2029 по березень 2030 року). Інженери обох марок працюватимуть над стандартизацією блоків керування (ECU) та ключових елементів програмного забезпечення. Це значно прискорить вихід нових моделей на ринок, що критично важливо в умовах жорсткої конкуренції з китайськими виробниками.

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Цікаво, що ця угода поки не стосується глобального альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Однак за даними інсайдерів Reuters, Mitsubishi вже придивляється до цього партнерства і цілком може приєднатися до розробки спільного софту найближчим часом.

Що це означає для звичайного водія?