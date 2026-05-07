Справу власника незаконних автозаправок в Одесі передано до суду, де той відбдеться переляком

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 29-річного жителя Болградського району, який організував роботу мережі нелегальних автозаправних станцій.

Про це на своїй ФБ-сторінці розповідає пресслужба територіального підрозділу БЕБ.

Матеріали справи скеровано до суду. В пакеті документів йдеться про підозру власнику автозаправних станцій, котрий організував роботу АЗС без ліцензії та реєстрації підприємства.

АЗС без дозволів

Бізнесмен нелегальних АЗС закуповував пальне невідомого походження за заниженими цінами, після чого продавав його на території Одеси та області.

Ця заправка вже не раз висвітлювалася у світлинах новин, а її власник не вперше потрапляє в поле зору детективів. Фото: БЕБ Одещини

Для торгівлі чоловік самовільно облаштував заправні точки:

встановив резервуари та паливороздавальні колонки;

розмістив обладнання просто на придорожніх територіях;

працював без ліцензії та реєстрації бізнесу

Продаж здійснювався виключно за готівку – без обліку та податків. Нелегальні заправки діяли, зокрема, в Одесі та селищі Авангард.

Що вилучили



"Автозаправні станції повністю демонтовано. Загальна вартість вилученого – 4 мільйони гривень, – розповів керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.



Під час обшуків детективи вилучили:

35 тонн пального (бензин, дизель, скраплений газ);

обладнання та резервуари;

паливороздавальні колонки.



Попри те, що усі незаконні АЗС демонтовано, на місті знесених об'єктів знову можуть з'явитися автозаправки, як це було раніше.

Підсудного посварять, оштрафують і… відпустять

Фігуранту повідомлено про підозру, обвинувальний акт уже в суді.

Очікуємо передбачений законом класичний вердикт: фігуранту за умови встановлення вини загрожує штраф із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції. І все.

Одещина має вже не один приклад, коли після суду фігурант справи знову брався за старе й відновлював роботу підпільних АЗС, в т.ч. на попередніх орендованих землях.