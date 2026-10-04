Фортеця на колесах: як виглядає броньований Ford F-550 для перевезення мільйонів "баксів"

Машина отримала три відсіки для цінностей, вміщує чотирьох охоронців та витримує обстріли за найвищими стандартами балістичного захисту.

Як повідомляє офіційна сторінка TAG Dynamics у Facebook, в основі новинки лежить надміцне комерційне шасі, яке інженери перетворили на справжню фортецю.

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"Ми зберігаємо безпеку тоді, коли це дійсно важливо. Клієнт отримує не просто важкий броньовик, а цілком робочий інструмент для щоденних безпечних рейсів, – зазначають представники розробника

Під капотом цього гіганта Cash-in-Transit працює потужний 6,7-літровий двигун V8 у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Броньований Ford F-550 від TAG Dynamics й справді нагадує фортецю. Фото: TAG Dynamics

Базовий пакет безпеки вражає своїм розмахом

Розробники встановили повне перекриття дверей зі спеціальними накладками, а також надійно сховали під броню акумулятор, електронний блок управління двигуном та паливний бак.



Якщо стандартної броні виявиться замало, виробник пропонує значний список додаткового обладнання. Сюди входять модернізовані гальма та шини, системи пожежогасіння, захист фар, а також спеціальні бійниці для ведення вогню у відповідь.

Автомобіль оснащений посиленою підвіскою, передбачено опції для екстремальних умов. Фото: TAG Dynamics

У компанії наголошують, що їхній підхід дозволяє поєднати високу вантажність із конфігурацією під конкретну місію.