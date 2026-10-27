Справжня капсула часу: в Україні продають ідеальну Audi A8 2008 року з мізерним пробігом

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, чорний представницький седан другого покоління у кузові D3/4E після другого рестайлінгу зараз знаходиться у Чернівцях. Продавець запевняє, що це офіційне авто з повністю прозорою історією обслуговування та відмінним технічним станом.

Під капотом цієї німецької баржі ховається надійний атмосферний бензиновий двигун об'ємом 4,2 літра, який працює в парі з класичною автоматичною коробкою передач. За комфортну та м'яку їзду відповідає штатна пневмопідвіска, яка, за словами власника, функціонує без жодних нарікань.



Фото: AUTO.RIA

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Комплектація флагмана цілком відповідає його статусу навіть за сучасними мірками. Салон оздоблений якісною шкірою зі вставками з алькантари, є двозонний клімат-контроль, підігрів та електрорегулювання сидінь, а також датчики світла й дощу.

Юридична чистота та нюанси пробігу

У реєстраційних базах за автомобілем дійсно числиться лише один власник, а остання дія в сервісному центрі датується червнем 2018 року через звичайну заміну номерних знаків. Машина не перебуває в розшуку, і продавець готовий надати всі необхідні документи для переоформлення.

Оцінили цю знахідку у 18 999 доларів, що в еквіваленті становить понад 874 тисячі гривень. "Технічний стан і зовнішній вигляд седана відмінні, автомобіль не потребує додаткових вкладень", – зазначає автор оголошення. Проте експерти зауважують, що наведених в описі даних поки недостатньо, аби офіційно визнати цей пробіг найменшим серед усіх Audi A8 в Україні.



Фото: AUTO.RIA

Що ще цікавого на ринку ексклюзиву

Нагадаємо, що український ринок ексклюзивних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Рівному знайшли ще одну капсулу часу – розкішну BMW 745i покоління E65 від одного власника.

Крім того, ринок поповнюється і відвертою екзотикою. Раніше ми писали, що в Україні виставили на продаж найдешевший суперкар Lamborghini Gallardo з пробігом 26 тисяч кілометрів, а у Дніпрі намагалися продати стилізовану репліку довоєнного Mercedes-Benz за шалені 97 тисяч доларів.