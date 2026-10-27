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Справжня капсула часу: в Україні продають ідеальну Audi A8 2008 року з мізерним пробігом

На українському вторинному ринку з'явився унікальний седан Audi A8 2008 року випуску, який за весь час проїхав лише 43 тисячі кілометрів. За розкішний флагман від єдиного власника просять майже 19 тисяч доларів, що робить його одним із найцікавіших лотів у своєму класі.
У Чернівцях продають Audi A8 2008 року з пробігом 43 тис. км

Audi A8 2008 року

Євген Гудущан
logo27 жовтня, 16:40
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Як повідомляє портал TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, чорний представницький седан другого покоління у кузові D3/4E після другого рестайлінгу зараз знаходиться у Чернівцях. Продавець запевняє, що це офіційне авто з повністю прозорою історією обслуговування та відмінним технічним станом.

Під капотом цієї німецької баржі ховається надійний атмосферний бензиновий двигун об'ємом 4,2 літра, який працює в парі з класичною автоматичною коробкою передач. За комфортну та м'яку їзду відповідає штатна пневмопідвіска, яка, за словами власника, функціонує без жодних нарікань.


Фото: AUTO.RIA

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Комплектація флагмана цілком відповідає його статусу навіть за сучасними мірками. Салон оздоблений якісною шкірою зі вставками з алькантари, є двозонний клімат-контроль, підігрів та електрорегулювання сидінь, а також датчики світла й дощу.

Юридична чистота та нюанси пробігу

У реєстраційних базах за автомобілем дійсно числиться лише один власник, а остання дія в сервісному центрі датується червнем 2018 року через звичайну заміну номерних знаків. Машина не перебуває в розшуку, і продавець готовий надати всі необхідні документи для переоформлення.

Оцінили цю знахідку у 18 999 доларів, що в еквіваленті становить понад 874 тисячі гривень. "Технічний стан і зовнішній вигляд седана відмінні, автомобіль не потребує додаткових вкладень", – зазначає автор оголошення. Проте експерти зауважують, що наведених в описі даних поки недостатньо, аби офіційно визнати цей пробіг найменшим серед усіх Audi A8 в Україні.


Фото: AUTO.RIA

Що ще цікавого на ринку ексклюзиву

Нагадаємо, що український ринок ексклюзивних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Рівному знайшли ще одну капсулу часу – розкішну BMW 745i покоління E65 від одного власника.

Крім того, ринок поповнюється і відвертою екзотикою. Раніше ми писали, що в Україні виставили на продаж найдешевший суперкар Lamborghini Gallardo з пробігом 26 тисяч кілометрів, а у Дніпрі намагалися продати стилізовану репліку довоєнного Mercedes-Benz за шалені 97 тисяч доларів.

#Новини #Автофанати
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