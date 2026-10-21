Справжня "Христина" на Закарпатті: в Україну завезли культовий Plymouth Fury з 50-х

Як повідомляє topgir.com.ua, червоно-біле купе помітили одразу після перетину кордону. Ця модель стала справжньою іконою американського автопрому після виходу однойменного трилера режисера Джона Карпентера у 1983 році.

Цікаво, що кінематографічна версія суттєво відрізнялася від серійних машин 1958 року. Заводські екземпляри пропонувалися виключно як дводверні хардтопи у білому кольорі із характерним золотистим декором, тоді як для зйомок машини спеціально перефарбовували.

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Що ховається під капотом

Класичні моделі Plymouth тих років славилися своїми потужними двигунами. У базі автомобіль отримував 5,2-літровий V8 на 290 кінських сил, що забезпечувало відмінну динаміку для такого важкого крейсера.

Для вибагливих клієнтів пропонували ще серйозніший агрегат Golden Commando об'ємом 5,7 літа, який видавав 305 "коней". А топова версія з електронним упорскуванням пального взагалі могла похизуватися віддачею у 315 кінських сил.

Для зйомок використовували не тільки оригінальні Fury, а й переробляли інші моделі бренду під зовнішність головної героїні,

– експерти.

Тому лише за фотографіями із Закарпаття важко стовідсотково підтвердити, що перед нами саме заводський оригінал, а не якісна репліка.

Американська класика на українських дорогах

Останнім часом в Україні все частіше спливають рідкісні заокеанські ретрокари. Нагадаємо, раніше ми писали, що на столичному заході Cars & Coffee засвітився величезний Chrysler New Yorker Brougham 1974 року із 7,2-літровим V8 під капотом.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, у Києві виставили на продаж 60-річний Chevrolet Impala SS. За легендарне купе з 5,4-літровим мотором просять суму, якої вистачило б на купівлю двох нових сучасних кросоверів.