Справжній ексклюзив: на вулицях Києва засвітився дуже рідкісний тридверний Mercedes-Benz G 36 AMG

Як повідомляє паблік Topcars UA у соцмережі Instagram, на київських номерах помітили незвичайну версію культового G-Class у кузові W463. Йдеться про заряджену модифікацію, яку виробляли обмеженою серією з 1994 до 1997 року.



Фото: Mercedes-Benz G 36 AMG

Що ховається під капотом

Основою для цього проєкту став цілком серійний Mercedes-Benz G 320. Проте інженери ательє AMG суттєво попрацювали над його атмосферним рядним шестициліндровим двигуном M104, збільшивши робочий об'єм з 3,2 до 3,6 літра.

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Завдяки такому втручанню потужність мотора зросла до 258 кінських сил, а крутний момент підскочив до 385 Нм. Цікаво, що цей самий агрегат ставили на легкові C 36 AMG, але для важкого позашляховика його характеристики трохи "придушили" заради кращої тяги на низах.

Динаміка короткого "Геліка" також приємно дивує. Розгін до першої сотні займає 9,6 секунди замість 12,1 у базової версії, а максимальна швидкість сягає 190 кілометрів за годину.



Фото: Topcars UA

Колекційна цінність

Автомобіль зберіг фірмовий постійний повний привід із трьома блокуваннями диференціалів, тому на бездоріжжі він залишається справжнім бійцем. За даними аукціонного будинку Broad Arrow, загальний тираж моделі склав близько 120 одиниць, і значна їх частина поїхала підкорювати Японію.

Нагадаємо, що українські вулиці останнім часом багаті на цікаву німецьку класику. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Києві засвітився ідеально збережений універсал Mercedes-Benz S211 з потужним п'ятилітровим V8 під капотом.

А для тих, хто шукає ексклюзив за кордоном, цієї осені на аукціонах є з чого вибрати. Наприклад, з молотка пустять унікальний чотиримісний кабріолет Mercedes-Benz 500 SEC та старенький універсал C230, який колись належав легендарному гонщику Нікі Лауді.