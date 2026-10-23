Справжній рай для фанатів: в Європі розпродають гігантську колекцію рідкісних Mercedes-Benz S-Class

Як повідомляє topgir.com.ua з посиланням на німецьке видання Auto Motor und Sport, грандіозний розпродаж влаштовує аукціонний дім Humer & Granner. Захід пройде 7 листопада у містечку Фельдкірхен-на-Дунаї, де окрім 83 легковиків новим власникам запропонують ще й пів сотні класичних мотоциклів.

Справжньою перлиною зібрання стала лінійка розкішних седанів у нетипових заводських кольорах. Наприклад, тут є топовий Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 у яскравому відтінку цитрусової зелені, а також золотисті моделі 350 SE та 280 SE. Окремої уваги заслуговує білосніжний 280 SEL, який свого часу працював у гаражі німецького телеканалу ZDF.



Колекція Mercedes-Benz S-Class

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Експериментальні моделі та яскраві купе

Наступне покоління W126 представлене не менш строкато: від червоних седанів 500 SE до абрикосово-помаранчевого 280 SE та бірюзового купе 380 SEC. Проте найцікавішим лотом експерти називають унікальний Mercedes-Benz 300 SE 6.3 1968 року випуску.

Цей експериментальний седан побудували на короткій базі W109, втиснувши під капот величезний 6,3-літровий V8. Машина служила персональним транспортом Карла Вільферта, який керував розробкою легковиків бренду. Саме на цьому авто обкатували безпечне кермо та нову оптику, які згодом стали стандартом для майбутніх поколінь.



Колекція Mercedes-Benz S-Class

Як взяти участь у торгах

Організатори підійшли до процесу максимально демократично. Оглянути техніку наживо можна буде з четверга по суботу напередодні аукціону, а самі торги стартують о 14:00 за місцевим часом. Ставки прийматимуть як безпосередньо в залі, так і онлайн чи телефоном.

Нагадаємо, що ця осінь виявилася надзвичайно багатою на розпродаж німецької класики. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно з молотка пішов унікальний чотиримісний кабріолет Mercedes-Benz 500 SEC, за який планували виручити близько 90 тисяч доларів.

Крім того, на жовтневих торгах у Зальцбурзі шукали нових власників для старенького універсала Mercedes-Benz C230, на якому свого часу їздив легендарний гонщик Нікі Лауда. А в Україні тим часом продовжують спливати цікаві знахідки: днями на вулицях Києва засвітився дуже рідкісний тридверний позашляховик Mercedes-Benz G 36 AMG.