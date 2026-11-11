Справжній звір на 600 сил: Ford офіційно повертає на конвеєр легендарний Mustang Cobra

Як повідомляє видання Motor1, підрозділ Ford Racing опублікував у соціальній мережі X короткий тизер, який недвозначно натякає на відродження знаменитого імені. У відеоролику розробники обіцяють машині "повністю гоночне серце", що вказує на відмову від турбін на користь чистої атмосферної потужності.

Поки що компанія тримає інтригу та не розкриває зовнішність чи точні характеристики новинки. Проте представники Ford чітко зазначили, що продовження цієї історії світ побачить у 2027 році.

Що відомо про нову "Кобру"

За попередніми даними інсайдерів, під капотом масл-кара опиниться класичний атмосферний V8, який працюватиме в парі з механічною коробкою передач. Очікується, що потужність цього агрегата перевалить за позначку у 600 кінських сил, що зробить авто серйозним гравцем у своєму класі.

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Наразі залишається загадкою, чи стане свіжий Mustang Cobra окремою моделлю, чи вийде як спеціальна версія. Експерти припускають, що в ієрархії бренду новинка може стати на щабель вище за актуальну модифікацію Dark Horse.

Ім'я Cobra має величезну вагу в історії американського автопрому. Востаннє фанати бачили цей шильдик на компресорних Mustang SVT Cobra та моделях епохи Shelby, серед яких особливо виділяється легендарний Terminator Cobra з початку нульових.