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Справжній звір на 650 сил: як виглядає крутий рестомод кабріолета Pontiac GTO 1965 року

На знаменитому автошоу SEMA презентували вражаючий рестомод класичного кабріолета Pontiac GTO 1965 року випуску, під капотом якого сховали 650 кінських сил. Цей проєкт демонструє ідеальне поєднання вінтажного дизайну золотої ери масл-карів та найсучасніших інженерних рішень.
Рестомод Pontiac GTO 1965 року на 650 сил показали на SEMA

Pontiac GTO 1965 року

Євген Гудущан
logo6 листопада, 18:00
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Як повідомляє видання TopGir, унікальний автомобіль став однією з головних зірок цьогорічної виставки тюнінгу та кастомних авто в Лас-Вегасі. Майстри витратили тисячі годин, щоб зберегти автентичний зовнішній вигляд легендарної моделі, повністю переробивши її технічну начинку.

Сучасна міць у класичній обгортці

Замість старого карбюраторного мотора під капотом тепер встановлено сучасний компресорний V8, який видає вражаючі 650 кінських сил. Щоб впоратися з такою потужністю, інженерам довелося суттєво посилити раму кабріолета та встановити новітню спортивну підвіску.

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Ми хотіли створити машину, яка виглядає як гість із шістдесятих, але їде та керується краще за сучасні спорткари, – автори проекту.

Окрім силової установки, рестомод отримав потужні дискові гальма по колу, сучасну систему охолодження та кастомну вихлопну систему. Салон також не залишили без уваги: класичні прилади тепер працюють на сучасній електроніці, а сидіння обшили преміальною шкірою, зберігши оригінальний стиль Pontiac.

Подібні проєкти на виставці SEMA традиційно задають тренди у світі кастомайзингу на роки вперед. Хоча точна вартість цього GTO не розголошується, експерти оцінюють подібні рестомоди у сотні тисяч доларів.

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