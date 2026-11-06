Справжній звір на 650 сил: як виглядає крутий рестомод кабріолета Pontiac GTO 1965 року

Як повідомляє видання TopGir, унікальний автомобіль став однією з головних зірок цьогорічної виставки тюнінгу та кастомних авто в Лас-Вегасі. Майстри витратили тисячі годин, щоб зберегти автентичний зовнішній вигляд легендарної моделі, повністю переробивши її технічну начинку.

Сучасна міць у класичній обгортці

Замість старого карбюраторного мотора під капотом тепер встановлено сучасний компресорний V8, який видає вражаючі 650 кінських сил. Щоб впоратися з такою потужністю, інженерам довелося суттєво посилити раму кабріолета та встановити новітню спортивну підвіску.

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Ми хотіли створити машину, яка виглядає як гість із шістдесятих, але їде та керується краще за сучасні спорткари, – автори проекту.

Окрім силової установки, рестомод отримав потужні дискові гальма по колу, сучасну систему охолодження та кастомну вихлопну систему. Салон також не залишили без уваги: класичні прилади тепер працюють на сучасній електроніці, а сидіння обшили преміальною шкірою, зберігши оригінальний стиль Pontiac.

Подібні проєкти на виставці SEMA традиційно задають тренди у світі кастомайзингу на роки вперед. Хоча точна вартість цього GTO не розголошується, експерти оцінюють подібні рестомоди у сотні тисяч доларів.