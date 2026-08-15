Spyker представив новий гіперкар C8 Preliator XXV Coupé до якого причетний українець

У Spyker наголошують, що C8 Preliator XXV Coupé не є простою модернізацією попередньої моделі. Автомобіль отримав нове шасі та кузов, а його дизайн продовжує характерну для марки авіаційну тематику. Цей підхід має історичне підґрунтя.

У 1914 році Spyker об'єдналася з Dutch Aircraft Factory і почала працювати з авіаційною технікою. C8 Preliator XXV Coupé отримав характерний хвостовий плавник та задні ліхтарі, що нагадують сопла реактивного двигуна. Передні фари прикрашені позначенням XXV. Окремі елементи салону та кузова виконані із застосуванням ізогридної структури – конструкції з трикутними осередками, яку використовують для поєднання малої маси та високої жорсткості.

Кузов Spyker виготовляють вручну з алюмінію

На відміну від багатьох сучасних гіперкарів, Spyker свідомо відмовилася від широкого використання вуглецевого волокна. Кузов C8 Preliator XXV Coupé виготовляють з алюмінію на просторовій рамі власної конструкції.Зовнішні панелі створює британська компанія Coventry Prototype Panels, яка давно співпрацює зі Spyker.

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Виробництво одного автомобіля займає близько 2100 годин. Навіть окремі малопомітні елементи виконують вручну: наприклад, шкіру керма один майстер прошиває двома голками понад чотири години. У Spyker підкреслюють, що номер кожного шасі вручну вибивають на алюмінієвій рамі. Тому навіть ці деталі відрізняються від автомобіля до автомобіля.

Представлений у Монтереї екземпляр має номер шасі 270. Його кузов пофарбований у металік Quail Green з елементами рожевого золота, а салон оздоблений шкірою відтінку Tuscan Saddle.

"Попри те, що вуглецеве волокно цілком заслужено цінують за його технічні переваги, ми завжди віддавали перевагу алюмінію – живому металу, який у руках досвідченого майстра можна формувати й доводити до досконалості. З роками його краса лише розкривається, як витримане каберне", – зазначив засновник і генеральний директор Spyker Віктор Мюллер.

Гіперкар має 800 сил і механічну коробку передач

У рух Spyker C8 Preliator XXV Coupé приводить 4,0-літровий V8 із двома турбокомпресорами. Двигун розвиває 800 к.с. та 1000 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість перевищує 349 км/год. Втім, у Spyker наголошують не стільки на максимальній швидкості, скільки на характері автомобіля. Гіперкар отримав справжню механічну коробку передач, без автоматизованого перемикання чи підкермових пелюсток.

"Ми свідомо обрали справжню механічну коробку передач, а не її автоматизовану імітацію. Саме ви вирішуєте, коли перемикати передачу. Ви відчуваєте кожне перемикання власною рукою. А якщо припускаєтеся помилки – відповідальність також ваша" – пояснив Мюллер.

Ця філософія поширюється і на салон. Кількість цифрових елементів звели до мінімуму: фактично єдиним дисплеєм є проєкційний дисплей. Решта органів керування залишаються аналоговими.

Конструкція повторює рішення гоночних Spyker

Інженери також змінили компонування автомобіля. Паливний бак перенесли за сидіння та перед двигуном – схему, яку Spyker історично використовувала у гоночних автомобілях для перегонів "24 години Ле-Мана". Багажне відділення розташоване спереду. Водночас задня частина кузова повністю відкривається одним натисканням кнопки, відкриваючи доступ до моторного відсіку. У компанії зазначають, що моторний відсік оброблений так само ретельно, як і решта автомобіля.

Випустять лише 25 автомобілів

Виробництво Spyker C8 Preliator XXV Coupé обмежать 25 автомобілями. Кожен екземпляр виготовлятимуть за індивідуальним замовленням. Назва Preliator походить від латинського слова "воїн". Вона також відповідає девізу Spyker Nulla Tenaci Invia Est Via ("Для наполегливого немає непрохідних шляхів"). 16 серпня C8 Preliator XXV Coupé також покажуть на Concept Car Lawn у межах Pebble Beach Concours d'Elegance.

Spyker готує новий етап розвитку

Поява C8 Preliator XXV Coupé має для Spyker значення, що виходить за межі прем'єри одного автомобіля. Бренд пов'язує новинку з новим етапом розвитку після інвестицій Володимира Носова – власника та засновника криптобіржі WhiteBIT й W Group.

У компанії заявляють про плани розширити цифрову екосистему для клієнтів і колекціонерів, але при цьому не відмовлятися від аналогового характеру самих автомобілів. Наступними напрямами розвитку Spyker називає позашляховик D8 Peking-to-Paris SSUV, нові цифрові сервіси та повернення до перегонів на витривалість у класі GT3.