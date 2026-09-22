Старі залишаються в Україні, молодші приїжджають з-за кордону: статистика авторинку

Автомобілі, які українці купують на внутрішньому вторинному ринку, суттєво старші за машини з пробігом, що вперше потрапляють в Україну з-за кордону. За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні середній вік внутрішніх перепродажів становив 16 років, тоді як імпортованих вживаних авто – 8,8 року. Різниця складає понад сім років.

На внутрішньому ринку переважають старші машини

За місяць в Україні провели 71 154 внутрішні перепродажі легкових автомобілів. Середній вік машин у цьому сегменті майже не змінився порівняно з липнем: 16 років проти 15,9 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Медіанний вік також становив 16 років. Тобто половина автомобілів у цьому потоці була старшою за цей показник, а половина - молодшою.

Найбільша частина внутрішніх перепродажів припала на автомобілі віком від 16 до 20 років. Таких машин було 20 606, або 29% від усіх продажів усередині країни. Ще 16 068 автомобілів мали вік від 11 до 15 років. Це 22,6% внутрішнього вторинного ринку.

Водночас автомобілів віком до 10 років було лише 25,4%. Для порівняння, машин старше 20 років набралося 23%. Тобто український внутрішній ринок уживаних автомобілів залишається сильно зміщеним у бік старої техніки.

Імпортовані машини значно молодші

Картина з автомобілями, які завозять з-за кордону, зовсім інша. У серпні вперше зареєстрували 21 256 легковиків із пробігом після імпорту.

Їхній середній вік становив 8,8 року, а медіанний - 8 років. Центральна половина імпортованих машин мала вік від 5 до 12 років. При цьому 66,8% імпортованих вживаних автомобілів були не старшими за 10 років. Це 14 192 машини.

Автомобілів віком від 6 до 10 років було 7 678, або 36,1% імпорту. Ще 6 514 машин, або 30,6%, мали не більше п'яти років. А ось справді старі автомобілі в імпорті зустрічаються набагато рідше. Машин віком понад 20 років було лише 402, або 1,9% усіх імпортованих легковиків.

Саме ця різниця у віковій структурі і формує такий великий розрив між середніми показниками двох сегментів.

Імпортований секонд-хенд також залишається значно молодшим за внутрішню вторинку. У липні Auto24 уже аналізував рекордний імпорт вживаних автомобілів та їхній віковий склад: тоді майже дві третини привезених машин були молодшими за 10 років. У серпні ця пропорція фактично збереглася - 66,8% імпортованих авто мали не більше 10 років.

Внутрішній ринок та імпорт фактично живуть у різних вікових категоріях

У внутрішніх перепродажах автомобілів віком понад 20 років було 16 377. Це 23% усього сегмента. Для імпорту аналогічний показник становив лише 1,9%.

Тому твердження, що імпортовані вживані автомобілі в Україні молодші, стосується не кількох окремих моделей. Різниця помітна у структурі всього сегмента. Водночас це не означає, що кожна привезена з-за кордону машина молодша за кожну українську. В обох категоріях є широкий розкид за роком випуску.

Цікаво, що електромобілі є одним із наймолодших сегментів української вторинки. У серпні середній вік електрокарів, які перепродавали всередині країни, становив 6,2 року, тоді як для бензинових машин - 16,2 року, а дизельних - 16,4 року. Про те, як електромобілі поступово збільшують свою присутність на вторинному ринку України, Auto24 писав за підсумками серпневої статистики.

Які моделі купують на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим автомобілем за кількістю внутрішніх перепродажів у серпні став Volkswagen Passat. Таких машин продали 2 295, а їхній середній вік становив 18 років.

В імпорті лідирував Volkswagen Tiguan - 776 автомобілів із середнім віком 7,4 року.

Цікаво, що навіть серед популярних моделей розрив може бути дуже великим. Наприклад, серед імпортованих автомобілів Tesla Model Y мала середній вік лише 3,1 року, тоді як Volkswagen Golf - 14,9 року.

Раніше Auto24 детально розбирав структуру серпневого вторинного ринку та найпопулярніші моделі, зокрема Passat, Lanos, Octavia та Golf.

Це добре показує, чому одного середнього показника для оцінки ринку недостатньо. За різними моделями, поколіннями та типами силових установок ситуація може кардинально відрізнятися.

Електромобілі значно молодші за бензинові та дизельні авто

Різниця помітна і залежно від типу пального. Серед автомобілів, які перепродавали всередині України, середній вік бензинових машин становив 16,2 року, дизельних - 16,4 року. Автомобілі з ГБО були ще старшими - у середньому 19,6 року.

Електромобілі мали середній вік лише 6,2 року, а гібриди - 6,4 року. Схожа картина спостерігається і серед імпортованих машин. Середній вік електромобілів становив 5,2 року, а гібридів - 5,5 року. Для бензинових автомобілів цей показник дорівнював 9,7 року, для дизельних - 11,1 року.

У Києві продають наймолодші автомобілі

Вікова структура відрізняється і залежно від регіону. На внутрішньому ринку наймолодші автомобілі у серпні перепродавали в Києві. Середній вік таких машин становив 11,4 року. Далі йшли Львівська область із 14,6 року та Закарпатська з 15,1 року.

Найстарішими виявилися внутрішні перепродажі в Донецькій та Херсонській областях - по 20,7 року. Втім, тут вибірка була невеликою: 110 та 128 автомобілів відповідно, тому робити широкі висновки за цими показниками не варто.

Серед імпортованих автомобілів наймолодші машини реєстрували в Києві - середній вік 7 років. В Одеській області цей показник становив 7,2 року, у Запорізькій - 7,6 року.

Нових автомобілів на ринку поки небагато

У загальному масиві оформлень нові автомобілі займають невелику частку. У серпні їх було 4 794, або 4,9% усіх розглянутих реєстрацій та перепродажів.

Саме тому додавання нових машин помітно знижує середній вік усього ринку, але не змінює головної картини вторинного сегмента.

Якщо врахувати всі чотири категорії разом, середній вік легковиків становив 13,6 року. Але якщо дивитися лише на два сегменти вживаних автомобілів, показник дорівнює вже 14,3 року.

Чому середній вік не розповідає всього

Серпнева статистика показує доволі чіткий поділ українського ринку вживаних автомобілів. Внутрішні перепродажі - це переважно старіша техніка із середнім віком близько 16 років. Імпортований секонд-хенд - значно молодші автомобілі із середнім віком близько 9 років.

При цьому середній показник по всьому ринку може бути оманливим. Він змішує внутрішні перепродажі, імпортовані автомобілі та нові машини, які мають зовсім різну вікову структуру.

Тому для розуміння українського авторинку набагато цікавіше дивитися не лише на середній вік, а й на те, які автомобілі формують кожен із цих сегментів.