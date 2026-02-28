Старий Peugeot 405 перетворився на "підводний човен" під час повені: ефектне відео

Майже 30-річний Peugeot з турбодизелем зняли на відео в момент, коли він буквально пірнає під воду. Рівень води доходить до лобового скла, задню частину авто підіймає течія, але універсал вперто продовжує рух. Інцидент стався на затопленій ділянці дороги поблизу Лестера, де після сильних дощів рівень води сягнув приблизно 1 м, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Дорожній знак попереджав про небезпеку, але це не зупинило водія старого Peugeot. Перед цим на цій же ділянці вже “здалися” інші автомобілі, які буквально затонули. Здавалося б, наступна машина повторить їхню долю. Але 405-й мав козир у рукаві.

Секретна зброя — дизель і шноркель

Головна особливість цього екземпляра — 1,9-літровий турбодизель і впускний шноркель позашляхового типу, виведений вище рівня даху. Саме завдяки цьому двигун не захлинувся водою. Водій без вагань заїжджає у затоплену ділянку. Вода накриває капот, підіймається до лобового скла, але універсал упевнено прорізає хвилю.

Ба більше, після першого проїзду він розвертається й повторює трюк у зворотному напрямку. Під час другого заїзду задню частину автомобіля навіть трохи підіймає потік, однак передні колеса зберігають зчеплення, і Peugeot вибирається на сухішу ділянку дороги. За ним лишається характерний чорний дим старого дизеля.

Салон як акваріум, але мотор живий

Звісно, універсал не був створений для таких водних процедур. На кадрах видно, що після заїзду салон частково заповнений каламутною водою, а килимки буквально плавають. На відміну від сучасних електрифікованих моделей із великою кількістю електроніки, цей Peugeot — максимально простий і “механічний”. Саме це і стало його перевагою. Мінімум складних електронних систем означає менше шансів на критичну відмову після контакту з водою.

Чому це ризик навіть для підготовленого авто

Попри ефектність відео, подібні експерименти залишаються вкрай ризикованими. Навіть за наявності шноркеля вода може потрапити в трансмісію, підшипники, електропроводку чи паливну систему. А глибина в 1 м для більшості легковиків — критична. Та цього разу старий універсал довів, що інженерна простота 1990-х іноді здатна витримати те, що стало б фатальним для сучасних авто.