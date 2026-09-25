Ставка на гібриди: Honda вкладає 2,5 мільярда доларів у новий завод та готує величезні кросовери

Про масштабні плани японського бренду повідомляє Nikkei Asia. Замість того, щоб вкладати всі гроші в електромобілі, Honda вирішила різко змінити курс. Компанія вже скасувала плани на дві повністю електричні моделі з лінійки "0 Series" і тепер робить серйозну ставку на гібриди, які зараз користуються шаленим попитом.

Для українських водіїв це означає одне: гібридних Honda на вторинному ринку, які активно везуть авто зі США, стане значно більше.

Які моделі збиратимуть на новому заводі

Очікується, що нове підприємство зможе випускати до 250 тисяч автомобілів на рік. Головний фокус зроблять на великих преміальних кросоверах. Зокрема, на конвеєр має стати наступне покоління Acura MDX, яке переїде на нову спільну платформу.

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Але найцікавіше інше: інсайдери кажуть про розробку флагманського трирядного кросовера "Acura XL", який конкуруватиме з Lexus TX. Також Honda може запустити у виробництво велетенський "Pilot XXL" – він буде приблизно на 20 сантиметрів довшим за актуальну модель. Запуск заводу планують на 2030 рік, а випуск гіганта Pilot – на початок 2032 року.

Гібридний наступ вже почався