Stellantis представила у Європі китайський електрокар, що на 13 тисяч євро дешевше за Peugeot

Головний секрет агресивної ціни Leapmotor B05 (відомого в Китаї як Lafa 5) полягає у місці його народження. Електромобіль збирають на заводі Stellantis у Сарагосі (Іспанія). Такий крок дозволяє компанії офіційно обходити високі ввізні мита ЄС на китайські електрокари, оскільки машина вважається виробленою в межах Євросоюзу.

Результат приголомшливий: в Італії ціна на B05 стартує від 26 900 євро, пише Carscoops. Для порівняння він на 9 600 євро дешевший за Volkswagen ID.3 та на 11 450 євро доступніший за Renault Megane E-Tech. Крім того, різниця з “родичем” по концерну, Peugeot E-308, сягає неймовірних 13 080 євро.

Технології та драйв: китайська база, європейські налаштування

Попри бюджетний статус, технічна начинка хетчбека вражає. В основі лежить архітектура LEAP 3.0 з використанням технології Cell-to-Chassis, де батарея інтегрована безпосередньо у силову структуру кузова. Це не лише підвищує жорсткість на кручення, а й дозволило інженерам досягти ідеального розподілу ваги 50:50. Покупцям пропонують два варіанти LFP-батарей:

Pro: 56,2 кВт-год із запасом ходу до 401 км за циклом WLTP.

56,2 кВт-год із запасом ходу до 401 км за циклом WLTP. Pro Max: 67,1 кВт-год, що забезпечує до 482 км автономності.

Задній електродвигун видає 215 к.с. та 240 Нм крутного моменту. Окремо варто відзначити швидкість зарядки: пікова потужність у 174 кВт дозволяє поповнити запас енергії з 30% до 80% всього за 17 хвилин.

Преміальні опції у базовій комплектації

Leapmotor B05 руйнує стереотип про скромний рівень оснащення дешевих авто. Вже у версії Life водій отримує величезний 14,6-дюймовий тачскрін, панорамний дах, камери на 360 градусів та голосового помічника з ШІ, який впізнає власника в обличчя.

У дорожчій версії Design додаються 19-дюймові диски, вентиляція сидінь та атмосферна підсвітка на 256 кольорів, що пульсує в такт музиці. Для поціновувачів драйву згодом вийде версія Ultra з потужністю 241 к.с., заниженою підвіскою та спортивними гальмами.

Деталі співпраці Leapmotor та Stellantis:

Компанію Leapmotor було засновано в 2015 році. Наприкінці 2023 року концерн Stellantis став власником 21% акцій бренду. Вартість інвестицій оцінюють на рівні 1,5 мільярда євро. У вересні 2024 року бренд офіційно дебютував в Європі. Лінійка моделей налічує кросовери B10 й C10, а також компактний хетчбек T03.

Восени минулого року в коментарі для Auto24 генеральний директор представництва концерну Stellantis в Україні Руслан Акімов повідомив, що процес виходу бренду Leapmotor на ринок України активно обговорюється в концерні. Однак, схоже, що скасування пільг на електромобілі негативно вплинуло на це рішення.