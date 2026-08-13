Stellantis запатентував задні двері, які можуть перетворити хетчбек або седан на пікап

Як повідомляє Carscoops, якщо таке рішення коли-небудь з'явиться на серійному автомобілі, воно фактично дозволить використовувати задню частину кузова за принципом вантажної платформи пікапа.

Найпростіша частина конструкції – нижня секція задніх дверей. Вона відкидається вниз і формує горизонтальну платформу, подібну до заднього борта пікапа. Це дає змогу перевозити довгі предмети, які не помістилися б усередині звичайного хетчбека або седана. Наприклад, частина вантажу могла б виступати за межі кузова, спираючись на опущений борт. Однак, саме друга частина конструкції робить патент Stellantis незвичайним.

Верхня секція складається на дах

Верхня частина задніх дверей має відкриватися значно далі, ніж звичайна кришка багажника або двері хетчбека. У крайньому положенні вона перевертається та лягає практично горизонтально на дах автомобіля. Таким чином, задній отвір кузова залишається повністю відкритим, а верхня секція не перекриває простір над вантажем.

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У патенті також передбачена система фіксації цієї частини. Верхню секцію можна закріпити на даху за допомогою спеціальної планки та петлі. Конструкція потенційно дозволила б значно збільшити довжину вантажу, який можна перевозити у звичайному легковому автомобілі.

Питання до аеродинаміки

Водночас запропонована Stellantis система має очевидний компроміс. У відкритому положенні верхня частина задніх дверей опиняється на даху автомобіля, що може помітно змінювати характер повітряного потоку навколо кузова. Особливо актуальним це може бути для електромобілів, де аеродинамічна ефективність безпосередньо впливає на запас ходу. Крім того, для серійного застосування знадобилася б складна конструкція петель, фіксаторів і, ймовірно, додаткових елементів жорсткості.

Поки що це лише патент