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Стратегічний шлях до Румунії: на Буковині траса М-19 нарешті отримає міст, який чекав ремонту пів століття

У Чернівецькій області триває масштабна реконструкція мосту на міжнародній трасі поблизу села Опришени. Оновлення цієї переправи дозволить розвантажити стратегічний маршрут до кордону з Румунією, яким щодня проїжджає майже 15 тисяч автомобілів.
Ремонт мосту на Буковині через Котовець на фінішній прямій

ФОТО: Держвідновлення|

Невдовзі тут буде повноцінний рух у бік кордону з Румунією і навпаки

Валентин Ожго
logo11 вересня, 09:42
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Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, будівельні роботи на об'єкті розпочалися ще торік і зараз переходять у фінальну стадію. Фахівці вже повністю завершили облаштування лівого проїзду, де встановили сучасну металеву гофровану арку ViaCon та залили заарковий простір бетоном.

Окрім цього, дорожники змонтували залізобетонні портали, розчистили русло річки Котовець та надійно укріпили береги габіонами. Наразі важка техніка працює на правому проїзді, де будівельники монтують перехідні плити перед укладанням свіжого асфальту.


Це буде транспортно-пішохідний міст

Для водіїв Буковини і не тільки є хороша новина – рух трасою не перекривали повністю. Роботи виконують поетапно, тому автомобілі зараз пустили вже відремонтованою частиною мосту, а саму робочу зону безпечно відгородили стримувальними бар'єрами та знаками.

Пальне
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Обєкт не дуже масштабний за обсягом робіт та кошторисом, але для логістики Буковини знаковий. Фото: Держвідновлення

Подбали й про пішоходів, адже проєкт передбачає створення сучасного безбар'єрного простору. На лівій стороні переправи облаштують зручну тротуарну зону, повністю адаптовану для маломобільних людей.

Історія багатостраждального мосту

Варто зазначити, що ця мостова споруда має солідний вік – її звели понад 70 років тому. Останню серйозну реконструкцію тут проводили ще в далекому 1977 році, а після руйнівної повені 2008 року переправа зазнала серйозних пошкоджень і давно потребувала капітального втручання.

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