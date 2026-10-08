Стукнулися бамперами? Як швидко оформити ДТП через Дію без поліції та зайвих нервів

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, новий цифровий інструмент розроблено спільно з МТСБУ та компанією Візіком. Відтепер учасникам дорожньої пригоди достатньо мати під рукою смартфон, щоб зафіксувати обставини та автоматично сповістити страховиків.

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти у застосунок Дія, обрати розділ Сервіси, перейти у вкладку Водієві та натиснути на Європротокол. Система автоматично підтягне ваші дані, інформацію про автомобіль та чинний страховий поліс із державних реєстрів.

Другого учасника аварії можна легко приєднати до оформлення за допомогою QR-коду або спеціального посилання. Після цього водіям залишається разом обрати обставини пригоди, завантажити фотографії пошкоджень, намалювати схему та вказати точний час і місце.

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Коли можна обійтися без поліції

Варто пам'ятати, що цифровий протокол підходить далеко не для кожної ситуації на дорозі. Головна умова – в аварії немає травмованих чи загиблих, а пошкодження отримали лише два транспортні засоби.

Крім того, обидва керманичі мають бути абсолютно тверезими, мати чинну автоцивілку та дійти повної згоди щодо того, хто саме винен у зіткненні. Якщо хоча б один із цих пунктів не виконується, доведеться викликати екіпаж патрульної поліції.

Що потрібно для оформлення

Для успішного підписання документа в обох водіїв має бути встановлена Дія з верифікованим податковим номером та цифровим паспортом. Також у застосунку повинні відображатися посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію машини та страховка.

Коли всі дані внесені, учасники підписують документ за допомогою технології Дія.Підпис. Після цього інформація миттєво летить до бази МТСБУ, а звідти – безпосередньо у ваші страхові компанії, з якими залишиться лише зв'язатися для отримання подальших інструкцій.