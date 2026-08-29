Subaru Forester навчився витрачати 6 літрів на сотню: тест першого повного гібрида

Ми вже випробовували бензиновий Forester шостого покоління, тому базова машина добре знайома. Гібрид не намагається перекреслити її характер. Він виправляє дві речі, за які атмосферний Forester критикували найчастіше: міську витрату пального та не надто жваву реакцію на газ із низьких обертів.

Чому e-Boxer?

Назва e-Boxer для Subaru не нова. Раніше нею позначали "м'яку" гібридну систему, в якій невеликий електромотор лише допомагав бензиновому двигуну. Автомобіль міг тихо рушити або трохи проїхати на електриці, але головну роботу все одно виконував бензиновий мотор.

У нового Forester все серйозніше. Версія SHEV отримала послідовно-паралельну систему з двома мотор-генераторами та тяговим електромотором потужністю 90 кВт, або 122 к.с. Це повний гібрид, якому не потрібна розетка. Він сам заряджає невелику батарею під час гальмування та роботи бензинового двигуна, сам вирішує, коли їхати на електриці, а коли залучати опозитник.

ДЕТАЛЬНІШЕ Про новий Subaru Forester

Саме слово "сам" тут доведеться повторювати часто. Окремої кнопки, яка дозволяє водієві наказати машині проїхати кілька кілометрів без бензину, немає. Та й батарея ємністю 1,1 кВт-год для таких подвигів не призначена. Її завдання простіше: накопичити енергію, швидко віддати її під час старту та прискорення, а потім знову зарядитися. Водій у цей процес не втручається, – може лише дивитися на схему потоків енергії та вдавати, що все контролює. Навіть якщо він натисне на кнопку EV – авто буде їхати на електриці, але не довго.

Знайдіть десять відмінностей. Насправді дві

Зовні гібрид майже не відрізняється від бензинового Forester. Найпомітніші підказки: шильдики e-Boxer та 19-дюймові двокольорові колеса з шинами 235/50 R19. Усі бензинові версії в українській специфікації мають 18-дюймові диски.

Інші ознаки стосуються не стільки гібридної техніки, скільки комплектації. В Україні Forester SHEV пропонують лише у максимальному виконанні Touring. Тому тут є чорні аеродинамічні рейлінги, панорамний дах, темні корпуси дзеркал та багате оснащення. Якби не шильдик e-Boxer, відрізнити гібрид на парковці від бензинового Touring зміг би хіба що дуже уважний продавець чи власник цього Subaru.

Габарити не змінилися: 4670 мм завдовжки, 1830 мм завширшки та 1730 мм заввишки. Колісна база становить 2670 мм, дорожній просвіт – 220 мм. Forester і далі виглядає великим, прямокутним і практичним. Тут немає дизайнерської акробатики заради фотографії в Instagram. Натомість все продумане для зручності водія та пасажирів: великі двері, майже вертикальні стійки кузова, широка площа скління та чудова оглядовість.

Висока посадка та оглядовість особливо відчувається після багатьох сучасних кросоверів із вузькими вікнами та дзеркалами, наче з косметички. У Subaru дзеркала великі, капот добре читається з місця водія, а заднє бокове скло не перетворене на декоративну щілину. У місті це корисніше за половину модних електронних ефектів.

Водій нарешті побачив екран

Головна відмінність салону гібридної версії розташована просто перед водієм. Forester SHEV першим у сімействі отримав повністю цифрову панель приладів. Бензинові комплектації залишилися з аналоговими шкалами та невеликим дисплеєм між ними.

Графіка тут не намагається перемогти комп'ютерну гру. Великі цифри, зрозумілі індикатори, схема роботи гібридної системи та мінімум візуального шуму. Втім, якщо потрібно, на дисплеї можна побачити навіть карту з Waze.

У центрі салону, як і в бензиновику, залишився вертикальний дисплей діагоналлю 11,6 дюйма. Він підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, показує навігацію і зображення системи кругового огляду. Камери не перетворюють Forester на прозорий автомобіль, але добре допомагають біля бордюрів, каміння та інших предметів, які чомусь завжди опиняються саме там, де їх не видно з крісла.

Добре, що Subaru не віддала екрану все керування. Температура змінюється фізичними клавішами, окремо залишили регулятори гучності та радіо, швидке вмикання обігріву скла. Великі сенсорні кнопки клімату завжди розміщені внизу дисплея. А щоб точніше налаштувати напрямок руху повітря чи температуру, при натисканні весь блок клімату зʼявляється на екрані.

Є лише невеличкий японський жарт. Кругла кнопка скидання добового пробігу розташована майже там, де рука інтуїтивно шукає запуск двигуна. Перші кілька разів можна дуже впевнено обнулити маршрут замість того, щоб завести машину. Справжня кнопка Start лежить трохи нижче та захована кермом. Можливо, так Forester виховує уважність ще до того, як за справу береться EyeSight.

ОБРАТИ СВІЙ Subaru Forester з наявності у дилерів

Салон, у якому можна жити

Крісла широкі та глибокі, з непогано вираженою боковою підтримкою. Водійське регулюється електрично у десяти напрямках та має пам'ять, пасажирське – у восьми. Подушка могла б бути довшою для високих водіїв, але загалом посадка зручна, а діапазон регулювань керма дозволяє швидко влаштуватися без компромісів.

Кермо невелике, з товстим ободом і великою кількістю звичайних кнопок. Після моди на сенсорні майданчики це майже розкіш: натиснув – отримав дію, а не новий привід відвести погляд від дороги.

Матеріали салону справляють доросле враження. У Touring поєднані натуральна перфорована шкіра та вставки з мікрофібрової замші, верхні панелі м'які, декоративні елементи не намагаються блищати сильніше за сонце. Є панорамний люк, бездротова зарядка, підігрів керма, передніх і задніх сидінь, двозонний клімат та аудіосистема Harman Kardon з 11 динаміками й сабвуфером. Звучить вона справді добре, хоча в тихому гібриді навіть новини про затори починають лунати занадто урочисто.

Другий ряд залишається одним із найсильніших аргументів Forester. Двері відчиняються майже під прямим кутом, дах високий, місця для колін багато. Нахил спинок регулюється, підлога має невисокий центральний тунель, передбачені два роз'єми USB різних типів і двоступеневий підігрів. Тут справді зручно трьом пасажирам, а двоє можуть їхати дуже далеко й не вимагати зупинки кожні пів години.

Батарея розташована під підлогою багажного відділення, тому частина підпілля зникла. Як і запасне колесо. За українською специфікацією максимальний об'єм зі складеними сидіннями становить 1655 л, на 20 л менше, ніж у бензинового Touring. Втрата невелика. Спинки складаються у майже рівну підлогу, їх можна відкинути важелями з багажника, а п'яті двері мають електропривід і безконтактне відкривання.

Toyota допомогла, але Subaru зробила по-своєму

Subaru давно співпрацює з Toyota, тому використання перевіреної гібридної логіки не стало сенсацією. Однак назвати Forester просто Toyota з опозитним двигуном було б неправильно.

Під капотом встановлено спеціально адаптований 2,5-літровий бензиновий Boxer із прямим впорскуванням. Він розвиває 164 к.с. та 212 Нм. Порівняно зі звичайним Forester потужність бензинової частини зменшилася, адже тут вона працює за циклом Аткінсона та налаштована на ефективну роботу в складі гібрида. Тяговий електромотор додає 122 к.с. і 276 Нм, доступних без очікування високих обертів. Системна потужність становить близько 194 к.с.

У трансмісії працюють два мотор-генератори та механізм розподілу потужності. Один електричний агрегат переважно відповідає за вироблення енергії та запуск бензинового двигуна, другий приводить автомобіль у рух. На старті Forester намагається використовувати електротягу. Під час рівномірного руху бензиновий двигун працює у найвигіднішому режимі та за потреби заряджає батарею. Під час прискорення обидва джерела енергії об'єднують зусилля, а під час уповільнення електромотор повертає частину енергії назад в акумулятор.

Схожий принцип ми вже бачили у повних гібридів, зокрема під час тесту гібридного Honda CR-V. Проте Forester має власну важливу особливість. Його опозитний двигун розташований поздовжньо, а задні колеса отримують тягу через карданний вал і багатодискову муфту з електронним керуванням.

У гібридного Toyota RAV4 задні колеса приводить окремий електромотор без механічного зв'язку з передньою віссю. Subaru зберегла свою компоновку Symmetrical AWD. Саме через це Forester трохи важчий і не став чемпіоном абсолютної економічності, зате його реакції на слизькому покритті та поза асфальтом залишилися зрозумілими й передбачуваними.

У місті він кращий, ніж підказують цифри

Офіційні 9,4 секунди до 100 км/год не виглядають сенсацією. Бензиновий Forester виконує ту саму вправу за 9,7 секунди. Перевага гібрида на папері становить лише три десяті. Однак після натискання педалі різниця здається значно більшою.

Електромотор одразу видає тягу, тому e-Boxer охоче рушає зі світлофора, без паузи підхоплює після повороту і впевненіше вбудовується в потік. У різних контрольних заїздах ми отримували приблизно від 9,0 до 9,6 секунди залежно від рівня заряду батареї та способу старту. Але головне – не сама "сотня". Головне - перші 30-60 км/год, якими водій користується щодня.

Бензиновому Forester потрібно дочекатися обертів і реакції трансмісії. Тут натиснув – поїхав. Розгін лінійний, без помітних провалів, а перехід між електричною та бензиновою тягою у звичайному русі майже непомітний. Опозитник запускається м'яко, без характерного похитування, а варіатор не здається окремим учасником переговорів між двигуном і колесами.

Режим Sport загострює реакцію акселератора, а Intelligent робить її спокійнішою. Перетворення на WRX не відбувається, та ніхто й не обіцяв. Forester просто став приємнішим у тих режимах, де проводить більшу частину життя.

На високій швидкості запас електричної допомоги вже не відчувається настільки яскраво. Максимальна швидкість гібрида обмежена на 182 км/год проти 205 км/год у бензинової версії. Для української реальності це радше інформація для таблиці, ніж аргумент у салоні.

Тиша, кермо і зайві 114 кілограмів

Гібридний Touring важить 1761 кг, тоді як бензиновий – 1647 кг. Додаткові 114 кг припадають на електромотор, батарею, силову електроніку та складнішу трансмісію. До того ж гібрид має 19-дюймові колеса з нижчим профілем.

Попри це Forester зберіг головну рису шасі: підвіска залишається енергоємною, але не розхитаною. Вона спокійно працює на великих нерівностях, не змушує кузов довго гойдатися і тримає автомобіль зібраним у швидких поворотах. Кермо не спортивно гостре, зате має чіткий нуль і зрозуміле наростання зусилля. На трасі машину не доводиться постійно ловити дрібними рухами.

Низьке розташування опозитного двигуна та гібридних компонентів допомагає не відчувати додану масу як важкий рюкзак на даху. Forester охоче змінює напрямок, а 19-дюймові колеса додають точності реакціям. При цьому він не втратив здатності спокійно їхати розбитою дорогою. Баланс комфорту й контролю залишається одним із найкращих аргументів моделі.

Шумоізоляція у шостому поколінні стала кращою, а гібрид додав до неї власну тишу. У місті бензиновий двигун часто вимикається, тому в салоні краще чути аудіосистему, розмову пасажирів і власні думки. Останнє інколи навіть небезпечно, але автомобіль тут ні до чого.

На бездоріжжі це все ще Forester

Гібридна система не забрала у Forester його головні геометричні та трансмісійні переваги. Кліренс залишився на рівні 220 мм, задня вісь отримує тягу через механічний редуктор, а система X-Mode має окремі налаштування для снігу й ґрунту та для глибокого снігу й багнюки.

На піску та розбитому покритті електромотор навіть допомагає точніше дозувати тягу. Максимальний момент доступний одразу, тому автомобіль плавно рушає на підйомі та спокійно проходить ділянки, де бензиновому двигуну довелося б спочатку набрати оберти. Електроніка швидко пригальмовує колесо, яке втратило зчеплення, і перекидає зусилля туди, де воно може бути реалізоване.

Власнику варто памʼятати, що поза асфальтом Forester не перетворюється на рамний позашляховик. Але для глибокого снігу, піску, мокрої трави, лісової дороги чи виїзду до заміського будинку його можливостей більш ніж достатньо. Важливіше, що гібрид не зробив поведінку машини неприродною. Педаль газу залишається передбачуваною, а повний привід працює без драматичної паузи.

Скільки бензину він насправді споживає

Паспорт обіцяє 6,4 л/100 км у місті, 6,0 л за містом та 6,2 л у змішаному циклі. Зазвичай до таких цифр ставишся як до прогнозу погоди на місяць уперед – хочеться щоб так було, але ж це нереально. Цього разу вони виявилися близькими до реальності.

За чотири дні коротких київських поїздок із середньою швидкістю 27 км/год бортовий комп'ютер показав 6,7 л/100 км. Під час активнішої експлуатації протягом тижня, із замірами розгону та без спроб установити рекорд ощадливості, результат становив 7,2 л/100 км. Маршрут Київ - Умань - Київ із трьома людьми в салоні та швидкістю переважно 110-130 км/год завершився показником 6,5 л/100 км. На спокійній приміській поїздці довжиною 95 км вдалося отримати 5,9 л/100 км.

Можна побачити й 4,5-5,5 л, якщо рухатися дуже лагідно та дозволяти системі частіше вимикати бензиновий двигун. Але це вже спортивна дисципліна для людей, які радіють зеленому індикатору сильніше, ніж зеленому світлофору. Чесний орієнтир для звичайної експлуатації – приблизно 6-7 л/100 км.

На трасі перевага гібрида над бензиновою версією невелика, адже обидві машини рухаються на ефективних обертах без частих розгонів. У місті різниця стає відчутною. За схожого темпу звичайний Forester споживає близько 10-12 л/100 км, тоді як SHEV вкладається у 6,5-7,2 л. Саме світлофори, затори та короткі розгони дають гібриду можливість повертати енергію й частіше використовувати електромотор.

Подібну логіку демонстрував і компактніший Honda ZR-V: повний гібрид найбільше економить не на порожній трасі, а там, де бензиновий автомобіль постійно перетворює пальне на тепло в гальмах.

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EyeSight уважніший за пасажира праворуч

Forester отримав комплекс EyeSight із трьома камерами, адаптивним круїз-контролем, автоматичним гальмуванням, центруванням у смузі, попередженням про перешкоди та функцією аварійної зупинки, якщо водій перестав реагувати. Є контроль сліпих зон, автоматичне гальмування під час руху назад та система кругового огляду.

Асистенти працюють м'яко і не намагаються вирвати кермо під час кожного зближення з розміткою. Адаптивний круїз плавно тримає дистанцію, корисно повідомляє про початок руху автомобіля попереду та знімає частину напруги в заторі.

Натомість камера контролю водія дуже пильна. Варто трохи довше подивитися на центральний екран або вбік, і машина нагадує, щоб водій знову почав стежити за дорогою. Іноді хочеться їй відповісти, що ви лише шукали потрібну кнопку, але Subaru не вступає в дискусії. Можливо, й на краще.

Система також розпізнає водія та відновлює його налаштування – сидіння, дзеркал, температуру в салоні та хвилю радіо. Для сімейної машини, якою користуються двоє людей, це важлива функція, яка зберігає цінний час перед кожним виїздом.

Ціна питання

За офіційним українським прайсом, Forester 2.5 Hybrid Touring SHEV коштує 2 428 000 грн. Бензиновий Touring 2026 року оцінено у 2 121 000 грн. Отже, доплата за гібрид становить 307 000 грн.

Якщо рахувати лише пальне, швидкого фінансового дива не буде. За реальної економії близько 3-4 л на кожні 100 км різниця в ціні почне повертатися після пробігу понад 100 тисяч кілометрів, а точна дистанція залежатиме від вартості бензину та частки міських поїздок.

Однак покупець отримує не лише нижчу витрату. Гібрид швидше реагує на газ, плавніше рушає, тихіше їде містом, має цифрову панель приладів і 19-дюймові колеса. Тому порівнювати його з бензиновим Touring лише за чеками з АЗС так само правильно, як оцінювати панорамний дах за кількістю зекономленого салонного освітлення.

Висновок

Новий Subaru Forester e-Boxer не став Toyota в іншому кузові. Від Toyota він узяв досвід побудови повного гібрида, але зберіг опозитний двигун, поздовжню компоновку, карданний вал, Symmetrical AWD та знайому поведінку шасі.

Найбільша зміна відчувається не на бездоріжжі й не під час паспортного розгону до 100 км/год. Вона проявляється у звичайній міській поїздці. Forester тихо рушає, швидко реагує на педаль, не змушує чекати тяги й привозить на бортовому комп'ютері цифру, яку власники бензинових Subaru раніше бачили хіба що після довгого спуску.

Доплата велика, і заради самої економії пального купувати SHEV навряд чи варто. Його сенс у тому, що це найприємніший для щоденної їзди Forester: плавний, тихий, технологічний та помітно ощадливіший, але все ще готовий з'їхати з асфальту без нервового запитання "а навіщо?".

Для давнього прихильника марки це Subaru, який навчився нових манер, але не зрікся родини. Для нового покупця – один із небагатьох повних гібридів, де економічність не вимагала відмовитися від механічного повного приводу та справді універсального характеру.

Фото: Анна Слоніцька