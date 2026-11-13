Subaru не здається і рятує бензинові мотори: яким буде новий опозитник з рекордною ефективністю

Як повідомляє японське видання Motor-Fan, інженери марки вже досягли перших багатообіцяючих результатів під час закритих брифінгів. Прототип нового агрегата зберіг відносно короткий хід поршня, але завдяки оптимізації генерує значно потужніший потік повітря всередині циліндрів, ніж у конкурентів.

Ще у 2024 році Toyota, Mazda та Subaru оголосили про спільні зусилля з порятунку двигунів внутрішнього згоряння. Але замість створення єдиного універсального мотора, кожен пішов своїм шляхом: Toyota сфокусувалася на рядних моторах, Mazda розвиває роторні технології, а Subaru залишилася вірною своїй архітектурі.

Секрет рекордної ефективності

Головне завдання розробників полягає не просто у збереженні класичного формату заради ностальгії, а в радикальному покращенні процесу згоряння. Для цього компанія впровадила тривимірний аналіз, який дозволяє точно передбачити поширення полум'я після запалювання та уникнути детонації.

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Згідно з представленими даними, тестовий турбомотор із прямим уприскуванням має вдвічі ширший робочий діапазон високої теплової ефективності порівняно з нинішніми атмосферниками. Це означає, що машина споживатиме мінімум пального не лише в ідеальних умовах, а й під час звичайної щоденної їзди.

Турбіни, цикли та нові виклики

Щоб наблизитися до заповітних 50%, інженери розглядають використання турбокомпресора зі змінною геометрією. Він покращує відгук на педаль газу, хоча розробники визнають, що компенсувати турбояму можна і за допомогою невеликого електромотора в гібридній системі. Також тестуються цикл Міллера, який знижує температуру вихлопних газів, та технологія форкамерного запалювання.

Європейський парадокс та майбутнє