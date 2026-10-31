Subaru Outback зі США подешевшав до $4400: ціни на аукціонах впали майже на третину

Згідно з аналізом американських аукціонів AutoAstat, вересень 2026 року став найвигіднішим місяцем для купівлі Subaru Outback 2020–2021 років за весь період, показаний на графіку. Середня ціна опустилася до 4400 доларів, тоді як ще влітку 2025 року такі машини в середньому коштували близько 5800–6000 доларів.

Ціни трималися майже рік, а потім різко пішли вниз

Динаміка Subaru Outback цікава тим, що перше помітне здешевлення відбулося ще наприкінці 2024 року, але після цього ціни досить довго залишалися відносно стабільними.

У вересні 2024 року середній рівень був близько 6350 доларів, у жовтні він опустився приблизно до 5700 доларів, а в листопаді знову піднявся вище 6100 доларів. Протягом першої половини 2025 року середня ціна переважно трималася в діапазоні 5450–5850 доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У серпні 2025 року Outback навіть повернувся приблизно до 6000 доларів, однак після цього почалося вже стійке зниження. Наприкінці 2025 року середня ставка опустилася до близько 5200 доларів, а у січні 2026 року впала приблизно до 4650 доларів.

Подібну тенденцію Auto24 уже спостерігав і для інших популярних автомобілів зі США. Наприклад, Toyota RAV4 на американських аукціонах за два роки також стала дешевшою, хоча падіння там було значно меншим.

Навесні ціна трохи відновилася, але ненадовго

Після різкого січневого падіння у лютому 2026 року середня ціна Outback ненадовго повернулася приблизно до 4900 доларів, а в березні залишалася неподалік цього рівня.

Однак уже у квітні показник знову опустився приблизно до 4600 доларів. Після невеликого відновлення у травні-червні спад продовжився, і в липні-серпні середній рівень уже був близьким до 4400–4500 доларів.

У вересні 2026 року AutoAstat зафіксував середню ціну рівно 4400 доларів, що на 24 долари менше за попередній місяць. Сам сервіс називає цей місяць найдешевшим для Outback 2020–2021 років у проаналізованому періоді.

Схожу картину Auto24 бачив на прикладі Cadillac Escalade 2020–2022 років, середня аукціонна ціна якого також опустилася до мінімумів після кількох хвиль короткого відновлення.

Чому $4400 не означають Outback за $4400 в Україні

Як і у випадку з іншими автомобілями зі страхових аукціонів США, середня ставка показує лише ціну самого лота. До неї потрібно додати аукціонні збори, доставку автомобіля територією США, морське перевезення, доставку до України, розмитнення, сертифікацію та ремонт.

Найбільше на кінцеву ціну впливає саме характер пошкодження. Outback із косметично пошкодженим бампером або задньою частиною може виявитися цікавою покупкою навіть за вищої ставки, тоді як автомобіль із сильним фронтальним ударом, пошкодженням силової структури кузова або спрацьованими подушками безпеки здатний швидко "з'їсти" всю економію.

Auto24 раніше пояснював, як приблизно порахувати вартість відновлення автомобіля зі США ще до торгів. Для страхових машин це не менш важливо, ніж сама фінальна ставка на аукціоні.

Американський Outback – який він

Outback 2020 модельного року у США продавалось шостого покоління. Воно перейшло на Subaru Global Platform, отримало сучасніший салон із великим вертикальним дисплеєм та нову гаму двигунів.

Американський Outback 2020–2021 років пропонувався з атмосферним 2,5-літровим опозитним мотором потужністю 182 к.с. або з 2,4-літровим турбомотором на 260 к.с. Обидві версії комплектувалися варіатором Lineartronic і стандартним повним приводом Symmetrical AWD.

Auto24 тестував шосте покоління Subaru Outback після його появи в Україні. Європейська версія відрізнялася від американської моторною гамою, але сама платформа, кузов і ключові зміни покоління були тими самими.

Які Outback зі США коштують дорожче

Навіть усередині одного модельного року різниця між двома лотами може становити кілька тисяч доларів. На ціну впливають пробіг, комплектація, тип пошкоджень, наявність ключів, стан подушок безпеки та статус автомобіля на аукціоні.

Особливо помітна різниця між звичайним Outback з атмосферним 2.5 та версіями XT із турбованим 2.4. Останні мають 260 к.с. і помітно кращу динаміку, тому за машини в хороших комплектаціях покупці готові торгуватися активніше.

Так само дорожче можуть коштувати Limited і Touring із багатшим оснащенням, тоді як базові автомобілі з великим пробігом та простішим салоном зазвичай знаходяться ближче до нижньої частини цінового діапазону.

Чому Outback дешевшає швидше за RAV4

Якщо порівнювати графіки Subaru Outback і Toyota RAV4, різниця досить помітна. RAV4 за аналогічний дворічний період втратив приблизно 8% середньої аукціонної ціни, тоді як Outback 2020–2021 років - близько 31%.

Одна з причин полягає в різній ліквідності моделей. Toyota RAV4 має дуже широкий попит як у США, так і після імпорту в Україну, тому навіть пошкоджені автомобілі залишаються дорогими.

Subaru Outback має більш специфічну аудиторію. Його цінують за постійний повний привід, дорожній просвіт, практичний кузов та характерну для Subaru техніку, однак коло потенційних покупців усе ж вужче, ніж у RAV4.

Зниження аукціонних цін не унікальне для Subaru. Auto24 також фіксував здешевлення Honda Civic зі США, тому загальний тренд зараз працює на користь тих, хто підбирає автомобіль для імпорту.

Що падіння ціни означає для покупця з України

Середні 4400 доларів роблять Subaru Outback 2020–2021 років значно цікавішим для ввезення, ніж ще два роки тому. Якщо виходити з графіка AutoAstat, економія лише на аукціонній ставці порівняно з вереснем 2024 року становить приблизно 1950 доларів.

Це вже суттєва сума, яка може покрити частину доставки, розмитнення або ремонту. Проте вона не повинна підштовхувати до покупки автомобіля зі складнішими пошкодженнями лише тому, що стартова ціна здається низькою.

Особливо уважно для Outback варто перевіряти геометрію кузова, підвіску, систему повного приводу, варіатор, подушки безпеки та роботу комплексу EyeSight. У автомобілів шостого покоління також потрібно враховувати вартість відновлення камер, датчиків і великого центрального дисплея, якщо удар припав на передню частину або салон.

Чи хороший зараз момент для Subaru Outback зі США

За самим графіком відповідь виглядає досить привабливо: середня ціна 4400 доларів є найнижчою за останні два роки, а порівняно з піком 2024 року Outback подешевшав майже на третину.

Однак при виборі конкретної машини важливішою за середню ціну залишається її історія. Добре куплений Outback із незначними пошкодженнями може зараз виявитися значно вигіднішим, ніж два роки тому, тоді як сильно розбитий автомобіль навіть за 3–4 тисячі доларів може після ремонту виявитися дорожчим за готовий варіант в Україні.

Тому нинішні аукціонні ціни справді дають покупцеві більше простору для пошуку, але сам принцип американських страхових аукціонів не змінився: найдешевший лот далеко не завжди означає найдешевший автомобіль після відновлення.