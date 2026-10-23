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Subaru повернула базовий Outback 2027 року в США і зробила його відчутно дешевшим

Японський автовиробник офіційно презентував оновлену лінійку свого популярного універсала, повернувши справжню стартову комплектацію з цінником від 34 540 доларів. Такий крок дозволив знизити поріг входу майже на дві тисячі доларів порівняно з минулим роком, зберігши при цьому повний привід та топову електроніку.
Subaru знизила ціну на базовий Outback 2027 року в США

ФОТО: Subaru |

Subaru Outback

Данило Северенчук
logo23 жовтня, 17:40
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Як повідомляє видання Motor1, компанія вирішила застосувати ту саму стратегію, що й з моделлю Impreza, додавши дешевшу версію під торішній варіант Premium. Це дозволило уникнути глобального дисконту на весь модельний ряд, але зробити машину доступнішою для нових покупців.

Під капотом кожної автівки 2027 модельного року, включно з базовою, працює перевірений 2,5-літровий опозитний двигун Boxer. Він видає 180 кінських сил та працює в парі з фірмовим варіатором CVT і симетричним повним приводом.

Багата база замість порожнього салону

Найцікавіше ховається у списку стандартного обладнання, яке тепер нагадує комплектацію Premium кількарічної давнини. Водій одразу отримує підігрів передніх сидінь та дзеркал, електропривід дверей багажника, 18-дюймові легкосплавні диски та солідний кліренс у 22 сантиметри.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

На електроніці японці теж не економили, що є рідкістю для стартових версій у цьому класі. У центрі панелі красується величезний 12,1-дюймовий сенсорний екран з бездротовою підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а показники приладів виводяться на 12,3-дюймовий цифровий кластер. Фірмовий комплекс безпеки EyeSight та система моніторингу стану водія DriverFocus також включені в базу з самого початку.

Скільки коштують старші версії

Якщо доплатити і взяти комплектацію Premium за 36 540 доларів, головною відмінністю стане заміна тканинних сидінь на практичну синтетичну шкіру StarTex. Цікаво, що ця версія подорожчала на 95 доларів порівняно з минулим роком виключно через зростання вартості доставки.

Для тих, хто шукає більше динаміки, існують версії Limited XT та Touring XT з турбованим 2,5-літровим мотором на 260 сил, які стартують від 45 140 доларів. А от любителям бездоріжжя доведеться викласти 45 540 доларів за виконання Wilderness, яке пропонує посилену підвіску та всюдихідні шини.

Конкуренти не сплять

  • Нагадаємо, інші японські виробники також активно переглядають свої прайси на 2027 рік.
  • Зокрема, компанія Toyota оновила свій компактний кросовер Corolla Cross, прибравши з лінійки базовий гібрид.
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