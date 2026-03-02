Subaru відкликає майже 70 000 авто у США: власникам радять паркуватися лише надворі

Проблема стосується 17 446 екземплярів Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного року та 51 707 одиниць Subaru Forester Hybrid 2025 модельного року. Усі автомобілі реалізовані на ринку США. Згідно з повідомленням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причина відкликання — недостатнє ущільнення між корпусом кришки паливного бака та прокладкою, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

У чому небезпека

Якщо бак майже повний, а автомобіль стоїть на сонці або за високої температури повітря, паливо розширюється. Це підвищує тиск у баку, і бензин може просочуватися через заливну горловину. За наявності джерела займання навіть незначний витік підвищує ризик пожежі. Subaru повідомляє про 33 технічні звернення від дилерів у США, пов’язані з цією проблемою. Водночас випадків загоряння чи постраждалих офіційно не зафіксовано.

Тимчасові рекомендації для власників

Поки дилери не почнуть встановлювати оновлену деталь, компанія радить паркувати автомобіль лише надворі, якомога далі від будівель й обмежити рівень пального приблизно до 50% об’єму бака. Фактично це означає, що власникам доведеться тимчасово відмовитися від зберігання авто в гаражі.

Яке рішення пропонує виробник

Вирішення дефекту вже підготовлене. Subaru встановлюватиме нову кришку паливного бака з покращеною прокладкою та додатковим ущільнювальним кільцем. Компанія планує почати офіційно повідомляти власників наприкінці березня. Всі роботи виконуватимуться безкоштовно у дилерських центрах. Водночас нові серійні автомобілі, зокрема Subaru Crosstrek Hybrid, найближчими тижнями вже отримуватимуть оновлену деталь на виробництві.

Чи варто хвилюватися

Попри гучні формулювання, мова не йде про масові пожежі або критичний дефект силової установки. Йдеться про потенційний витік за певних умов — повний бак плюс висока температура. Втім, з огляду на ризик займання, регулятор і виробник вирішили діяти на випередження.