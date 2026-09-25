Сучасна полуторка без водія: Нацгвардія знову отримала потужні логістичні роботи Protector

Загалом військовим передадуть сотню таких безпілотних платформ, закуплених за фінансової підтримки уряду Німеччини.

Як повідомляє компанія Українська бронетехніка на своїй сторінці у Facebook, новітню техніку передали підрозділам двох корпусів НГУ.

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"Таке постачання стало можливим завдяки тісній співпраці з європейськими партнерами, що дозволяє не лише посилювати фронтову логістику, а й розвивати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Це означає нові робочі місця для українців, сплату податків до бюджету та подальші інвестиції у розвиток оборонної промисловості, – зазначає генеральний директор підприємства Владислав Бельбас.

Бере більше й везе якмога далі

Головна фішка оновленого комплексу Protector – його дивовижна вантажність, яка після нещодавньої модернізації зросла з 770 до 1480 кілограмів. Для роботи з такою вагою інженери суттєво допрацювали задню підвіску, оснастивши її надійними пневматичними подушками.

Protector може мати будь-яку військову спеціалізацію, але в першу чергу це дистанційно керований транспортер для логістики та евакуації поранених. Фото: Українська Бронетехніка

Окрім власної ваги на платформі, цей безпілотний трудяга здатен тягнути за собою причіп масою до 4 тонн. Рухає всю цю конструкцію перевірений 3-літровий дизельний двигун потужністю 190 кінських сил, який забезпечує запас ходу до 400 кілометрів залежно від умов бездоріжжя.

Заміна легендарній класиці

Фактично, за своїми можливостями український Protector вийшов на рівень вантажності радянської вантажівки ГАЗ-АА. Проте ключова різниця полягає в тому, що сучасній полуторці для виконання небезпечних логістичних рейсів на передовій водій взагалі не потрібен.

Це вже друге постачання "полуторок", перше в такій же кількості машин відбулося на початку вересня (див. відео нижче).

Нині підрозділу військові Сил оборони мають спрощену можливість замовити такі машини напряму офіційно та абсолютно прозоро через систему DOT-Chain та маркетплейс Brave1 Market за державними програмами єБали й Defence.