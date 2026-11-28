Як повідомляє видання Autoviny, крапку в незвичній автомобільній суперечці поставив суд берлінського району Шарлоттенбург. Власник червоного седана BMW 5 серії мав звичку заводити машину і чекати кілька хвилин, поки стабілізуються оберти, що страшенно дратувало іншого користувача підземного гаража.

Водій баварської іномарки намагався захистити себе технічними аргументами. За його словами, після тривалого простою автомобіль доводилося заводити за допомогою пускових дротів, а для виходу на стабільний холостий хід двигуну потрібно щонайменше 60-70 секунд.

"Якби я рушив раніше, то ризикував би серйозно пошкодити двигун. Саме тому залишав машину працювати на паркувальному місці до двох хвилин, – пояснював свої дії власник BMW під час слухань.

Суд першої інстанції спочатку став на бік автомобіліста і відхилив позов. Проте незадоволений сусід подав апеляцію, яка виявилася успішною: судді визнали, що запуск має технічне обґрунтування, але чекати прогріву в закритому приміщенні категорично не можна.

У більшості країн ЄС навіть довге прогрівання авто під вікнами заборонено, а в герметичних підземних паркувальних зонах це вже прямий злочин. Фото: сайт Autoviny



Відеодокази та компенсація за здоров'я

Конфлікт між чоловіками зайшов настільки далеко, що позивач почав знімати на відео, як заводиться сусідська машина. Окрім вимоги припинити диміти в гаражі, він також запросив фінансову компенсацію за нібито завдану шкоду здоров'ю від вихлопних газів.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Утім, грошей скаржник так і не отримав. Судді звернули увагу на те, що надані медичні довідки не доводять прямого зв'язку між хворобами та конкретним автомобілем, а сам позивач під час зйомки відео добровільно стояв біля вихлопної труби.

Чому прогрівати сучасні авто немає сенсу

Експерти нагадують, що тривала робота сучасного двигуна на холостому ходу позбавлена технічного сенсу. Силовий агрегат набагато швидше і безпечніше виходить на робочу температуру під час руху з помірним навантаженням, ніж під час стоянки у дворі.

Особливо це стосується дизельних машин, які в мороз можуть годинами тарахкотіти на місці без відчутної подачі тепла в салон. Найкращий алгоритм для зими: завести мотор, очистити вікна від снігу і плавно рушати, уникаючи різких прискорень у перші кілька кілометрів.

Варто пам'ятати, що стрілка температури охолоджувальної рідини на панелі приладів не показує реальний стан моторної оливи. Вона прогрівається значно довше, тому перші хвилини поїздки мають бути максимально спокійними.

Ранкова процедура очищення від снігу скла, даху і дзеркал незручна, але робити це в хмарах вихлопних газів працюючого на прогрів двигуна ще більш капосне заняття. Фото: pl.aliexpress.com

Як карають за прогрів у сусідніх країнах

Як уже повідомлялося на нашому сайті, жорсткі правила щодо роботи двигуна на місці діють не лише в Німеччині, а й практично по всій Європі. Місцеві закони про дорожній рух прямо забороняють водіям створювати надмірний шум або забруднювати повітря безпідставно запущеним мотором.