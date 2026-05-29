Судитимуть тепер уже колишнього начальника ТЦК: 16 куплених ним пікапів виявилися надто дорогими

Як повідомили у Рівненській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, посадовця обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило важкі фінансові наслідки.

Подія, за даними слідства, датується квітнем-червнем 2023 року. Тоді ще в статусі керівника ТЦК нинішній підозрюваний уклав договори на придбання 16 пікапів за бюджетні кошти для військових підрозділів.

Закупівля пікапів із завищеною вартістю

Слідчі вважають, що посадовець не забезпечив належної перевірки ринкової вартості автомобілів, не доручив підлеглим провести аналіз цін і не проконтролював відповідність закупівлі вимогам законодавства у сфері оборонних закупівель.

У результаті машини придбали за завищеними цінами, а до вартості безпідставно включили прибуток компанії-постачальника. Загальна сума збитків державному бюджету перевищила 830 тисяч гривень.

У березні 2026 року колишньому начальнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. Днями обвинувальний акт уже передано до суду.

Не перша справа

У прокуратурі також нагадали, що це не перше кримінальне провадження щодо цього посадовця.

Раніше до суду вже скеровували інші обвинувальні акти, зокрема за статтями про перевищення влади, перешкоджання діяльності ЗСУ та незаконне збагачення. Нині колишній очільник "обласного військкомату" перебуває під вартою.

Переплати у військових закупівлях стають системними

Останнім часом правоохоронці дедалі частіше фіксують порушення саме у сфері військових закупівель.

Зокрема, на Закарпатті начальника відділу забезпечення одного з ТЦК підозрюють у погодженні закупівлі пального з переплатою майже 900 тисяч гривень через безпідставне включення ПДВ.

У Львівській області ексофіцера військової частини викрили на закупівлі бутильованої води за цінами, що суттєво перевищували ринкові. За оцінками слідства, це завдало державі близько 1 млн грн збитків.