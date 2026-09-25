Суперкар з V12 від Lamborghini виставлять на аукціон за 1,4 мільйона доларів

MCA Centenaire створювала компанія Monte Carlo Automotive у 1990–1992 роках. Спочатку планували випустити 100 таких автомобілів, однак проект виявився значно масштабнішим лише на папері — фактично побудували всього п’ять машин. Про це пише topgir.com.ua.

MCA Centenaire отримав карбонове шасі та V12 Lamborghini

Суперкар вирізняється повністю карбоновим шасі. За наведеними даними, MCA Centenaire став одним із перших серійних автомобілів такого класу з конструкцією з вуглепластику — ще до появи дорожніх McLaren F1 та Jaguar XJR-15.

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Під капотом встановлений 5,2-літровий V12 Lamborghini Countach 5000 QV, який розвиває 449 к.с. Двигун працює в парі з механічною коробкою передач із відкритою кулісою та передає потужність на задні колеса.

Автомобілі також готували до участі в марафоні "24 години Ле-Мана". За наявними даними, під час тестів два екземпляри змогли розвинути швидкість 354 км/год, однак проєкт участі MCA Centenaire у перегонах зрештою не був реалізований.

Перший MCA Centenaire відреставрували

На аукціон виставлять перший виготовлений MCA Centenaire. Автомобіль використовували для випробувань і презентацій, після чого він зберігався у Lamborghini. Пізніше суперкар перейшов до засновника MCA Фульвіо-Марії Баллабіо.

Згодом автомобіль перефарбували в синій колір. У 2016 році його наступний власник провів повну реставрацію та повернув кузову оригінальний відтінок Ivory. Салон виконаний із червоної шкіри.

Торги Broad Arrow Zoute Concours Auction відбудуться 9 жовтня 2026 року в Бельгії. Попередня оцінка рідкісного суперкара сягає $1,4 млн.